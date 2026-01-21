सूर्यकुमार यादव टी-20 क्रिकेट में 9,000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय बने, जानिए उनके आंकड़े

भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टी-20 मैच में 22 गेंदों में 32 रन बनाए। इस बीच उन्होंने अपने टी-20 क्रिकेट करियर के 9,000 रन पूरे किए। सूर्यकुमार ने पहले टी-20 में अपना 25वां रन बनाते ही ये मुकाम हासिल किया। वह इस आंकड़े को छूने वाले विश्व के कुल 28वें और भारत के चौथे बल्लेबाज बने। आइए उनके करियर पर नजर डालते हैं।

सूची 9,000 टी-20 रन वाले चौथे भारतीय सूर्यकुमार अब विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन के बाद इस आंकड़े को छूने वाले चौथे बल्लेबाज बने। बता दें कि कोहली ने अपने टी-20 करियर में 414 मैचों में 41.92 की औसत और 134.67 की स्ट्राइक रेट के साथ 13,543 रन बनाए। रोहित ने 463 टी-20 मैचों में 30.85 की औसत और 135.21 की स्ट्राइक रेट से 12,248 रन बनाए। धवन ने 334 टी-20 मुकाबलों में 32.98 की औसत से 9,797 रन बनाए थे।

आंकड़े सूर्यकुमार का टी-20 करियर सूर्यकुमार ने अपने टी-20 करियर में 347 मुकाबले खेले हैं और इसकी 321 पारियों में लगभग 35 की औसत से 9,000 से अधिक रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 6 शतक और 59 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 117 रन रहा है। वह अपने IPL करियर में अब तक 35.04 की औसत और 148.65 की स्ट्राइक रेट से 4,311 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक शामिल हैं।

करियर ऐसा है सूर्यकुमार का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर सूर्यकुमार ने साल 2021 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। वह अब तक 100 टी-20 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 94पारियों में 35.25 की औसत के साथ 2,800 से अधिक रन अपने नाम कर चुके हैं। इस बीच उनका सर्वोच्च स्कोर 117 रन का रहा है। वह 4 शतक के अलावा 21 अर्धशतक भी अपने नाम कर चुके हैं।