भारत ने पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 4 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ उसने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए कीवी टीम ने 300/8 का स्कोर बनाया था। जवाब में भारतीय टीम ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिला। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
भारतीय टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कीवी टीम के लिए डेवोन कॉनवे (56), हेनरी निकोल्स (62) और डेरिल मिचेल (84) ने अर्धशतकीय पारी खेली। मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में विराट कोहली (93), शुभमन गिल (56) और श्रेयस अय्यर (49) की शानदार पारियों के दम पर भारतीय टीम को जीत मिल गई। आखिरी ओवरों में हर्षित राणा (29) और केएल राहुल (29*) ने भी अच्छी बल्लेबाजी की।
अर्धशतक
डेवोन कॉनवे ने भारत के खिलाफ जड़ा पहला वनडे अर्धशतक
कॉनवे ने 67 गेंदों का सामना किया और 56 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 83.58 की रही। यह उनके वनडे करियर का छठा और भारतीय टीम के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 60 गेंदों में पूरा किया। कॉनवे अब तक 41 वनडे मैचों की 40 पारियों में 45.16 की औसत और 87.90 की स्ट्राइक रेट से 1,671 रन बनाने में सफल रहे हैं।
पारी
निकोल्स ने जड़ा 16वां वनडे अर्धशतक
निकोल्स ने 69 गेंदों का सामना किया और 62 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 89.86 की रही। यह उनके वनडे करियर का 16वां और भारतीय टीम के खिलाफ तीसरा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 60 गेंदों में पूरा किया। वह अब तक 82 वनडे मैचों की 80 पारियों में 35.46 की औसत और 80.41 की स्ट्राइक रेट से 2,234 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 121 रन का रहा है।
शतक
कोहली शतक से चूके
कोहली ने 91 गेंद का सामना किया और 93 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 102.20 की रही। उनके वनडे करियर का 77वां और कीवी टीम के खिलाफ 10वां अर्धशतक रहा। वह अपने 54वें शतक से सिर्फ 7 रन दूरे थे, तभी काइल जैमीसन की गेंद पर उनका कैच माइकल ब्रेसवेल ने लपक लिया। उन्होंने 309 मैचों की 297 पारियों में 58.60 की औसत से 14,650 रन बनाने में सफल रहे हैं।
रिकॉर्ड
कोहली ने पूरे किए 28,000 अंंतरराष्ट्रीय रन
कोहली ने अपनी पारी के दौरान 28,000 अंतरराष्ट्रीय रन भी पूरे कर लिए। वह सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे तेज ये आंकड़ा छूने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने 557 मैचों की 624 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की। सचिन ने 644 पारियों में 28,000 रन पूरे किए थे। कुमार संगाकारा ने ये कारनामा 666वीं पारी में किया था। सचिन और कोहली के अलावा किसी अन्य भारतीय बल्लेबाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 25,000 रन भी नहीं बनाए हैं।
पीछे
कोहली ने कुमार संगाकारा को छोड़ा पीछे
अपनी इस शतकीय पारी के दौरान कोहली ने एक और बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा। वह अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज संगाकारा को पीछे छोड़ा है। संगाकारा ने अपने करियर में 594 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे। इसकी 666 पारियों में 46.77 की औसत से 28,016 रन बनाने में सफल रहे थे। अब कोहली से आगे सिर्फ सचिन (34,357 रन) हैं।
गेंदबाजी
काइल जैमीसन ने पहली बार 4 विकेट हॉल किया अपने नाम
न्यूजीलैंड के लिए काइल जैमीसन ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 10 ओवर में 1 मेडन के साथ सिर्फ 41 रन देकर 4 विकेट लिए। उन्होंने 4.10 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की। ये उनके वनडे करियर का पहला ही 4 विकेट हॉल रहा। उन्होंने अब तक 21 मुकाबले खेले हैं और इसकी 20 पारियों में 30.42 की औसत से 28 विकेट लेने में सफल रहे हैं। भारत के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 5 मैच में 9 विकेट चटकाए हैं।
छक्के
रोहित शर्मा वनडे में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले ओपनर बने
रोहित शर्मा अपनी 26 रन की पारी का दूसरा छक्का लगाते ही वह वनडे में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले ओपनर बल्लेबाज बन गए। उन्होंने इस मामले में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल को पीछे छोड़ा। रोहित के 191 पारियों में बतौर ओपनर 329 छक्के हो गए हैं। गेल के 328 छक्के हैं। तीसरे स्थान पर 263 छक्कों के साथ सनथ जयसूर्या हैं। इसके साथ ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 650 छक्के भी पूरे कर लिए।
दुनिया
ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने रोहित
रोहित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 650 छक्के जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं। इस सूची में साल 2021 में अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले गेल (553) ही 500 से अधिक छक्के लगाने वाले एकमात्र अन्य खिलाड़ी हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 400 से अधिक छक्के लगाने वाले केवल एक अन्य खिलाड़ी पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी (476) हैं। भारतीयों में महेंद्र सिंह धोनी 359 अंतरराष्ट्रीय छक्कों के साथ रोहित के बाद दूसरे स्थान पर हैं।
कमाल
मिचेल की पारी पर एक नजर
मिचेल ने 71 गेंदों का सामना किया और 84 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 5 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 118.31 की रही। ये उनके वनडे करियर का 12वां और भारतीय टीम के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 50 गेंदों में पूरा किया। उन्होंने अब तक 57 वनडे मुकाबले खेले हैं। इसकी 52 पारियों में 7 बार नाबाद रहते हुए 2,422 रन बनाए हैं। उनकी औसत 53.82 की रही है।