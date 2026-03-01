भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया: एलिसा हीली ने अपने विदाई मैच में जड़ा शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

बल्लेबाजी कैसी रही हीली की पारी और साझेदारी? ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करते हुए 32 रन के कुल स्कोर पर फीबी लिचफील्ड (14) के रूप में पहला झटका लगा था। उसके बाद हीली ने जॉर्जिया वॉल (62) के साथ दूसरे विकेट के लिए 104 रन और बेथ मूनी (106*) के साथ तीसरे विकेट के लिए 145 रन की साझेदारी करते हुए अपना शतक पूरा किया। वह अपनी पारी में 98 गेंदों में 27 चौके और 2 बेहतरीन छक्कों की मदद से 158 रन बनाकर आउट हुईं।

जानकारी आखिरी वनडे मैच में शतक जड़ने वाली दूसरी खिलाड़ी क्रिकबज के अनुसार, हीली अपने आखिरी वनडे में शतक जड़कर खास उपलब्धि हासिल की है। वह ऐसा करने वाले केवल दूसरी महिला बल्लेबाज हैं। उनसे पहले दक्षिण अफ्रीका की जोमारी लोगटेनबर्ग ने भी आखिरी वनडे में शतक जड़ा था।

घोषणा हीली ने जनवरी में की थी संन्यास की घोषणा हीली ने जनवरी में ऐलान किया था कि वह घरेलू मैदान पर भारत के साथ होने वाली बहु-प्रारूपीय सीरीज के बाद पेशेवर क्रिकेट से संन्यास ले लेंगी। उन्होंने कहा था, "आज आधिकारिक तौर पर घोषणा कर रही हूं, जैसा कि आप सुन रहे हैं, कि मैं भारत के खिलाफ सीरीज के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले रही हूं।" हीली मार्च में होने वाले एकमात्र महिला टेस्ट मैच के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगी।

