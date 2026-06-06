भारत बनाम अफगानिस्तान: साई सुदर्शन ने जड़ा तीसरा टेस्ट अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

बल्लेबाजी

कैसी रही सुदर्शन की पारी और साझेदारी?

भारत को पहले बल्लेबाजी करते हुए 41 रन के कुल स्कोर पर पहला झटका लग गया था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए सुदर्शन ने केएल राहुल के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 184 गेंदों में 139 रन की साझेदारी हुई। इस दौरान दोनों ने अपने-अपने अर्धशतक भी पूरे किए, लेकिन सुदर्शन पहला शतक जड़ने से चूक गए। वह 104 गेंदों में 13 चौकों की मदद से 81 रन बनाकर आउट हुए।