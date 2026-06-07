ऋषभ पंत ने अच्छी पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम अफगानिस्तान: ऋषभ पंत एकमात्र टेस्ट में शतक से चूके, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 11:25 am Jun 07, 202611:25 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ एकमात्र टेस्ट की पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (81) खेली। यह उनके टेस्ट करियर का 19वां और अफगान टीम के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 70 गेंदों में पूरा किया। वह अपने 9वें शतक से 19 रन दूर थे, तभी हशमतुल्लाह शाहिदी की गेंद पर कैच आउट हो गए। ऐसे में आइए उनकी पारी पर एक नजर डाल लेते हैं।