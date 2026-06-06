रजत पाटीदार को मौका नहीं मिला है (तस्वीर: एक्स/@IPL)

टी-20 टीम: रजत पाटीदार और कुलदीप यादव समेत ये खिलाड़ी क्यों किए गए नजरअंदाज?

लेखन आदर्श कुमार 04:38 pm Jun 06, 202604:38 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज के साथ-साथ एशियन खेलों के लिए टीम का ऐलान किया है। श्रेयस अय्यर नए कप्तान बने हैं। वहीं, वैभव सूर्यवंशी और प्रिंस यादव जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है। हालांकि, कई ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, जिसे नजरअंदाज किया जाना समझ के परे है। रजत पाटीदार, रिंकू सिंह, कुलदीप यादव और भुवनेश्वर कुमार जैसे खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला है। आइए इनके कारणों पर नजर डालते हैं।