टी-20 अंतरराष्ट्रीय: न्यूजीलैंड की धरती पर भारतीय टीम द्वारा बनाए गए सबसे बड़े टीम स्कोर

भारतीय टीम ने 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैमिल्टन में 208/6 का स्कोर बनाया था। हालांकि, इस मुकाबले में भारत को 4 रन से हार मिली थी।

पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 212/4 का बड़ा स्कोर खड़ा किया था।

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की ओर से विजय शंकर ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए थे। उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के जड़े थे।

वहीं, दिनेश कार्तिक ने महज 16 गेंदों में 33 रन की तेजतर्रार पारी खेली।