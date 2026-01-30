टी-20 विश्व कप इतिहास में भारतीय टीम की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत

भारतीय क्रिकेट टीम 7 फरवरी से टी-20 विश्व कप 2026 में UAE क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आयोजित इस विश्व कप में भारतीय टीम तीसरी बार खिताब जीतने का प्रयास करेगी। इससे पहले उसने 2007 और 2024 में ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। टी-20 विश्व कप इतिहास में भारतीय टीम ने रनों के लिहाज से कई बड़ी जीत दर्ज की है। आइए उन पर नजर डालते हैं।

#1 90 रन बनाम इंग्लैंड, 2012 टी-20 विश्व कप इतिहास में भारत की रनों के लिहाज से बड़ी जीत 2012 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ आई थी। उस मैच में भारत ने 90 रनों से जीत दर्ज की थी। कोलंबो में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने रोहित शर्मा (55) और गौतम गंभीर (45) की पारियों से 170/4 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में इंग्लिश टीम 80 रन पर सिमट गई। हरभजन सिंह ने 4, इरफान पठान और पीयूष चावला ने 2-2 विकेट लिए।

#2 73 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2014 भारत ने टी-20 विश्व कप 2014 में आखिरी ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ युवराज सिंह की 60 रनों की पारी की बदौलत 159/7 का स्कोर बनाया था। जवाब में कंगारू टीम भारतीय गेंदबाजों के आगे बेसन नजर आई और केवल 86 रनों पर ढेर हो गई। ग्लेन मैक्सवेल ने सर्वाधिक 23 रन बनाए थे। भारत से रविचंद्रन अश्विन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4/11 के आंकड़े दर्ज किए। इससे भारत ने 73 रनों की जीत दर्ज की।

#3 71 रन बनाम जिम्बाब्वे, 2022 भारत की तीसरी बड़ी जीत टी-20 विश्व कप 2022 में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ आई थी। भारत ने 71 रनों से जीत दर्ज की थी। भारत ने मेलबर्न में खेले गए अपने सुपर-12 के अंतिम मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल (51) और सूर्यकुमार (61) के अर्धशतकों से 186/5 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में जिम्बाब्वे टीम 115 रनों पर ऑलआउट हो गई थी। भारतीय गेंदबाजों में रविचंद्रन अश्विन (3/22) सबसे सफल रहे। थे।

