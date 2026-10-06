भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की

भारत ने पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में वेस्टइंडीज को हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 10:13 pm Oct 06, 202610:13 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ उसने 5 मैचों की टी-20 सीरीज में 1-0 की बढ़ल ले ली है। लखनऊ में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 19.1 ओवर में 171 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर सिर्फ 14.4 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।