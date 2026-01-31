भारत ने आखिरी टी-20 में न्यूजीलैंड को 46 रन से हराया, 4-1 से जीती सीरीज 

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ईशान किशन (103) और सूर्यकुमार यादव (63) की धमाकेदार पारियों के दम पर टीम ने बड़ा स्कोर खड़ा किया।आखिरी ओवरों में हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 17 गेंदों में 42 रन जड़ दिए। जवाब ने न्यूजीलैंड के लिए फिन एलन ने सबसे बड़ी पारी (80) खेली। अन्य बल्लेबाजो का योगदान कुछ खास नहीं रहा। भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने 3 विकेट चटकाए।

शतक ईशान की धमाकेदार पारी पर एक नजर भारतीय टीम को पहला झटका 31 रन पर लगा था। संजू सैमसन सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे थे। नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने आए ईशान ने 43 गेंदों का सामना किया और 103 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 239.53 की रही। उन्होंने कप्तान सूर्यकुमार के साथ मिलकर 57 गेंदों में 137 रन जोड़ दिए। हार्दिक के साथ इस खिलाड़ी ने 18 गेंदों में 48 रन की साझेदारी निभाई।

शतक भारत के इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शतक ईशान टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शतक जड़ने वाले भारत के 13वें बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले ये कारनामा रोहित शर्मा, सूर्यकुमार, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, रुतुराज गायकवाड, दीपक हुड्डा, शुभमन गिल, सुरेश रैना और केएल राहुल कर चुके हैं। रोहित ने भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा 5 शतक लगाए हैं। सूर्यकुमार के बल्ले स 4 शतक निकले हैं। संजू ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 3 शतक लगाए हैं।

करियर ईशान ने पूरे किए टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1,000 रन किशन ने अब तक 36 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। इस दौरान वह 28.88 की औसत से 1,011 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 1 शतक के अलावा 7 अर्धशतक भी निकले हैं। किशन ने दूसरी बार न्यूजीलैंड के खिलाफ 50+ का स्कोर बनाया है। इस खिलाड़ी ने ये दोनों पारियां इसी सीरीज में खेली हैं। उन्होंने 2021 में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। टी-20 विश्व कप 2026 में उनसे काफी उम्मीदें होंगी।

जानकारी किशन और सूर्यकुमार ने हासिल की ये उपलब्धि किशन और सूर्यकुमार के बीच 137 रनों की साझेदारी न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के लिए किसी भी विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। पहले स्थान पर रोहित और शिखर धवन की जोड़ी है। दोनों ने 2017 में 158 रन जोड़े थे।

कप्तानी सूर्यकुमार ने पूरे किए 3,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन सूर्यकुमार ने 30 गेंदों का सामना किया और 63 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 6 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 210 की रही। यह उनके करियर का 24वां और कीवी टीम के खिलाफ चौथा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 26 गेंदों पूरा किया। इस दौरान उन्होंने 3,000 रन भी पूरे किए। उन्होंने अब तक 104 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 98 पारियों में 36.95 की औसत और 165.48 की स्ट्राइक रेट से 3,030 रन अपने नाम कर चुके हैं।

रिकॉर्ड सूर्यकुमार ने सबसे कम गेंदों में पूरे किए 3,000 रन सूर्यकुमार ने पारी का 33वां रन बनाते ही अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 3,000 रन पूरे कर लिए। उन्होंने 98वीं पारी में यह मुकाम हासिल किया है। वह सबसे गेंदों में यह उपलब्धि हासिल करने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 1,822 गेंदों में इस आंकड़े को छुआ है। उन्होंने इस मामले में UAE के मोहम्मद वसीम (1,947 गेंद) का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस सूची में अन्य बल्लेबाज जोस बटलर (2,068), आरोन फिंच (2,077), डेविड वार्नर (2,113) और रोहित शर्मा (2,149) हैं।

रन एक द्विपक्षीय सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय कप्तान इस पारी के साथ सूर्यकुमार के इस सीरीज में 5 मैचों में 242 रन हो गए। वह एक द्विपक्षीय सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय कप्तान भी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में कोहली (231 बनाम इंग्लैंड, 2021) को पीछे छोड़ दिया है। सूर्यकुमार ने 13वीं बार पारी में 200+ की स्ट्राइक रेट के साथ 50+ का स्कोर बनाया है। इस मामले में वेस्टइंडीज के एविन लुईस और ऑस्ट्रेलिया ग्लेन मैक्सवेल (8-8) दूसरे नंबर पर हैं।

स्टंप पहली बार स्टंप आउट हुए सूर्यकुमार सूर्यकुमार के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में यह पहला मौका है जब वह स्टम्प आउट हुए हैं। इससे पहले वह कभी भी स्टम्प आउट नहीं हुए थे। सूर्यकुमार टी-20 अंतरराष्ट्रीय में तीसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं। भारत के लिए इस प्रारूप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कोहली हैं, जिन्होंने 4,188 रन अपने नाम किए हैं। दूसरे नंबर पर रोहित (4,231) हैं। इन दोनों ने ही इस प्रारूप से संन्यास ले लिया है।

न्यूजीलैंड एलन ने अपनी धमाकेदार पारी से बनाया ये रिकॉर्ड एलन ने 38 गेंदों का सामना किया और 80 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 8 चौके और 6 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 210.53 की रही। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का छठा और भारत के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा। उन्होंने अपना अर्धशतक सिर्फ 22 गेंदों में पूरा किया। यह भारत के खिलाफ किसी भी कीवी बल्लेबाज के द्वारा लगाया गया सबसे तेज अर्धशतक भी है।

विकेट अर्शदीप ने पहली बार लिया 5 विकेट हॉल अर्शदीप ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में पहली बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया। उन्होंने 4 ओवर गेंदबाजी की और 51 रन खर्च कर 5 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 12.80 की रही। इस खिलाड़ी ने 2 बार 4 विकेट हॉल भी लिए हैं। अर्शदीप इस प्रारूप में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने 76 मुकाबलों में 19.04 की औसत के साथ 118 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी 8.53 की रही है।