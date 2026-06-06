श्रेयस अय्यर टी-20 टीम के नए कप्तान होंगे (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत की नई टी-20 टीम का ऐलान, श्रेयस अय्यर बने कप्तान; वैभव सूर्यवंशी को भी मौका

लेखन आदर्श कुमार 01:17 pm Jun 06, 202601:17 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आयरलैंड, इंग्लैंड दौरे के साथ-साथ एशियन खेलों के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी के साथ-साथ टीम में जगह भी चली गई है। नए कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे। वहीं, वैभव सूर्यवंशी को पहली बार भारतीय टीम में जगह दी गई है। प्रिंस यादव को भी पहली बार चुना गया है। हार्दिक पांड्या किसी भी टीम का हिस्सा नहीं हैं। जसप्रीत बुमराह केवल एशियन खेलों की टीम में है।