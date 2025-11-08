क्विंटन डिकॉक वनडे क्रिकेट इतिहास में दूसरे सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने 

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के स्टार सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने वनडे क्रिकेट में 7,000 रन पूरे कर इतिहास रच दिया। वे पारियों के लिहाज से इस आंकड़े तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बने। पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद में उन्होंने अपनी पारी का 44वां रन बनाते ही यह उपलब्धि हासिल की। डिकॉक मैच में 53 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

रिकॉर्ड डिकॉक ने केन विलियमसन को छोड़ा पीछे डिकॉक ने अपने वनडे करियर की 158वीं पारी में 7,000 रन पूरे किए। यह उपलब्धि पाने वाले वे दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बने हैं। अब उनसे आगे सिर्फ उनके पूर्व साथी खिलाड़ी हाशिम अमला हैं। उन्होंने 150 पारियों में यह कारनामा किया था। डिकॉक ने न्यूजीलैंड के दिग्गज केन विलियमसन (159 पारियां) को पीछे छोड़ा है, जबकि भारतीय दिग्गज विराट कोहली इस सूची में 161 पारियों के साथ अगले स्थान पर हैं।

बल्लेबाज 7,000 रन पूरे करने वाले दक्षिण अफ्रीका के 5वें बल्लेबाज डिकॉक ने 45 से ज्यादा की औसत और 95 से अधिक स्ट्राइक रेट के साथ 7,000 वनडे रन पूरे किए हैं। यह मुकाम हासिल करने वाले वह दक्षिण अफ्रीका के सिर्फ पांचवें बल्लेबाज बने हैं। उनसे पहले जैक कैलिस (11,550), एबी डिविलियर्स (9,427), अमला (8,113) और हर्शल गिब्स (8,094) यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। खास बात यह है कि डिकॉक दक्षिण अफ्रीका के पहले बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जिन्होंने यह बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है।

पारी ऐसी रही डिकॉक की पारी डिकॉक ने मैच में 70 गेंदों का सामना किया और 53 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 75.71 की रही। ये उनके वनडे करियर का 32वां और पाकिस्तान के खिलाफ चौथा अर्धशतक रहा। पाकिस्तान के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अब तक 19 मुकाबले खेले हैं और इसकी 19 पारियों में 46.05 की औसत से 829 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 शतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 123* रन रहा है।