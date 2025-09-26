भारत-A बनाम ऑस्ट्रेलिया-A: साई सुदर्शन ने जड़ा 8वां प्रथम श्रेणी शतक, जानिए आंकड़े

भारत-A बनाम ऑस्ट्रेलिया-A: साई सुदर्शन ने जड़ा 8वां प्रथम श्रेणी शतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय बल्लेबाज साई सुदर्शन ने भारत-A की ओर से खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी (100) खेली। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का 8वां शतक रहा, जिसे उन्होंने 171 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही भारत-A की टीम लक्ष्य की ओर से मजबूती से बढ़ने में सफल रही है। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही सुदर्शन की पारी और साझेदारी?
दूसरी पारी में 412 रन का लक्ष्य लेकर उतरी भारत-A को 85 रन के कुल स्कोर पर नारायण जगदीशन (36) के रूप में पहला झटका लगा था। इसके बाद सुदर्शन बल्लेबाजी के लिए आए और उन्होंने केएल राहुल का बखूबी साथ निभाया। उन्होंने राहुल के साथ शतकीय साझेदारी कर टीम को मजबूती दी। वह अपनी पारी में 172 गेंदों में 9 चौके और 1 छक्के की मदद से 100 रन बनाकर कोरी रोचिकियोली का शिकार बने।
बल्लेबाजी
सुदर्शन ने बनाया लगातार तीसरा 70+ स्कोर
सदुर्शन का ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ सीरीज में अब तक शानदार प्रदर्शन रहा है। यह उनका लगातार तीसरा 70 से अधिक रन का स्कोर रहा है। उन्होंने पहले अनौपचारिक टेस्ट की दूसरी पारी में भी 73 रन की शानदार पारी खेली थी। इसी तरह उन्होंने दूसरे टेस्ट की पहली पारी में भी 75 रन की अहम पारी खेलकर टीम को मजबूती प्रदान की थी। उनकी इस निरंतरता के कारण उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मौका मिला था।
करियर
कैसा रहा है सुदर्शन का प्रथम श्रेणी करियर?
सुदर्शन ने साल 2022 में अपने प्रथम श्रेणी करियर का आगाज किया था। वह 34 मैचों की 58 पारियों में 39.00 से अधिक की औसत से 2,345 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 8 शतक के अलवा 7 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 213 रन का रहा है। इसी तरह उन्होंने 28 लिस्ट-A मैचों की 27 पारियों में 60.69 की औसत से 1,396 रन भी अपने नाम किए हैं। इसमें 6 शतक और 6 अर्धशतक शामिल है।