भारत-A बनाम ऑस्ट्रेलिया-A: केएल राहुल ने जड़ा 22वां प्रथम श्रेणी शतक, जानिए आंकड़े

केएल राहुल ने जड़ा 22वां प्रथम श्रेणी शतक (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

लेखन भारत शर्मा 12:32 pm Sep 26, 202512:32 pm

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने भारत-A की ओर से ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का 22वां शतक रहा, जिसे उन्होंने 136 गेंदों में पूरा किया। यह शतक इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में उनके प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद आया है, जहां उन्होंने 53.20 की औसत से 532 रन बनाए थे, जिसमें 2 शतक भी शामिल थे।