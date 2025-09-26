भारत-A बनाम ऑस्ट्रेलिया-A: केएल राहुल ने जड़ा 22वां प्रथम श्रेणी शतक, जानिए आंकड़े

भारत-A बनाम ऑस्ट्रेलिया-A: केएल राहुल ने जड़ा 22वां प्रथम श्रेणी शतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने भारत-A की ओर से ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का 22वां शतक रहा, जिसे उन्होंने 136 गेंदों में पूरा किया। यह शतक इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में उनके प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद आया है, जहां उन्होंने 53.20 की औसत से 532 रन बनाए थे, जिसमें 2 शतक भी शामिल थे।
बल्लेबाजी
कैसी रही राहुल की पारी और साझेदारी?
दूसरी पारी में राहुल ने नारायण जगदीशन (36) के साथ टीम को मजबूत शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 85 रन जोड़े। इसके बाद राहुल 75 रन के अपने स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे, लेकिन 3 विकेट गिरने के बाद फिस से बल्लेबाजी के लिए लौट आए। वह साई सुदर्शन के साथ शतकीय साझेदारी निभा चुके हैं। राहुल अपनी पारी में अब तक 12 बार गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा चुके हैं।
करियर
कैसा रहा है राहुल का प्रथम श्रेणी करियर?
राहुल ने अपने प्रथम श्रेणी करियर में अब तक 111 मैचों की 193 पारियों में 44.00 से अधिक की औसत से 8,130 से अधिक रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 22 शतक के अलवा 39 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 337 रन का रहा है। इसी तरह उन्होंने 137 लिस्ट-A मैचों की 131 पारियों में 46.35 की औसत से 5,053 रन भी अपने नाम किए हैं। इस प्रारूप में उनके नाम 11 शतक और 31 अर्धशतक शामिल है।