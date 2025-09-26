इंडिया-A ने दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया-A को हराया, केएल राहुल और सुदर्शन ने जड़े शतक

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में इंडिया-A ने ऑस्ट्रेलिया- A को 5 विकेट से हरा दिया। इंडिया-A को 412 रन का लक्ष्य मिला था, जिसे उसने 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इंडिया-A के लिए केएल राहुल (176) और साई सुदर्शन (100) ने शानदार शतकीय पारी खेली। इन दोनों के अलावा ध्रुव जुरेल के बल्ले से 56 रन निकले। ऐसे में आइए इस मुकाबले पर एक नजर डाल लेते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा इंडिया-A ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कंगारू टीम ने अपनी पहली पारी में 420 रन बना दिए। मानव सुथार ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। जवाब में भारत की पहली पारी सिर्फ 190 रन पर समाप्त हो गई। सुदर्शन (75) को छोड़कर और कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में कुछ खास नहीं किया और 185 रन पर पवेलियन लौट गए। भारत ने 91.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।

गेंदबाजी ऐसी रही सुथार की गेंदबाजी सुथार ने दोनों पारियों में अच्छी गेंदबाजी की। पहली पारी में उन्होंने 32 ओवर गेंदबाजी की और 107 रन खर्च करते हुए 5 विकेट चटकाए। दूसरी पारी में उन्होंने 50 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। सुथार के प्रथम श्रेणी करियर का यह 5वां 5 विकेट हॉल रहा। उन्होंने अपने प्रथम श्रेणी करियर में 100 विकेट भी पूरे कर लिए। ये खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में राजस्थान क्रिकेट टीम के लिए खेलता है।

शतक सुदर्शन ने दोनों पारियों में किया कमाल सुदर्शन ने पहली पारी में 140 गेंदों का सामना किया और 75 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 1 छक्का निकला। दूसरी पारी में इस खिलाड़ी ने 172 गेंदों का सामना करते हुए 100 रन बनाए। उनके बल्ले से 9 चौके और 1 छक्का निकला। ये उनके प्रथम श्रेणी करियर का 8वां शतक रहा, जिसे उन्होंने 171 गेंदों में पूरा किया। सुदर्शन 8 शतक के अलावा अपने प्रथम श्रेणी करियर में 7 अर्धशतक भी जड़ चुके हैं।

जीत राहुल ने खेली मैच जीताऊ पारी राहुल ने दूसरी पारी में 210 गेंदों का सामना किया और 176 रन बनाए। उनके बल्ले से 16 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 83.81 की रही। राहुल ने सुदर्शन के साथ मिलकर 228 गेंदों में 143 रन की साझेदारी निभाई। इसके अलावा उन्होंने नारायण जगदीशन के साथ 104 गेंदों में 80 रन जोड़े। जुरेल के साथ राहुल ने 113 गेंदों में 115 रन की साझेदारी निभाई और इंडिया-A को शानदार जीत दिलाई।