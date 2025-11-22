दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में पहले बल्लेबाजी चुनी, भारतीय टीम में दो बदलाव 

गुवाहटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारतीय टीम ने 2 बदलाव किए हैं, जिसमें कप्तान शुभमन गिल की जगह नितीश रेड्डी और अक्षर पटेल की जगह साई सुदर्शन को शामिल किया गया है। मैच में ऋषभ पंत कप्तानी करते नजर आएंगे। बता दें, गिल पहले मैच में चोटिल हो गए थे, जिस कारण वे ये मैच नहीं खेल पा रहे हैं।

टीम ऐसी है दोनों टीमें साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन: तेम्बा बावुमा (कप्तान), एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन (विकेटकीपर), टोनी डी जोरजी, वियान मुल्डर, मार्को यानसन, सेनुरन मुथुसामी, केशव महाराज और साइमन हार्मर। भारत की प्लेइंग इलेवन: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (कप्तान), रविंद्र जडेजा, नितीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। दक्षिण अफ्रीका की टीम में एक बदलाव हुआ है। कॉर्बिन बॉश की जगह सेनुरन मुथुसामी को मौका मिला है।

हेड-टू-हेड भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा रहा है भारी टेस्ट क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 45 मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान भारतीय टीम को 16 मैच में जीत मिली है और 19 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। 10 मैच दोनों टीमों के बीच ड्रॉ रहे हैं। भारत की धरती पर दोनों टीमों के बीच 20 टेस्ट खेले गए हैं। 11 मैच में भारतीय टीम को जीत और 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा (ड्रॉ- 3) है।

नजरें इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें यशस्वी ने पिछले 10 मुकाबलों में 840 रन बनाए हैं। राहुल के बल्ले से पिछले 10 मैच में 809 रन निकले हैं। दक्षिण अफ्रीका के लिए बावुमा ने पिछले 6 टेस्ट मैच में 66.4 की औसत से 664 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में सिराज ने पिछले 10 टेस्ट मैच में 44 विकेट लिए हैं। बुमराह ने 8 मुकाबलों में 33 विकेट झटके हैं। यानसन ने 7 मैच में 33 और महाराज ने 7 मुकाबलों में 31 विकेट चटकाए हैं।