एशेज सीरीज के इतिहास में इन विकेटकीपर बल्लेबाजों ने दोनों पारियों में बनाए हैं 50+ स्कोर

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स केरी ने एशेज सीरीज के तहत एडिलेड टेस्ट में अपनी दूसरी पारी में भी शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। वह अभी 52 रन बनाकर नाबाद हैं। उन्होंने पहली पारी में भी शानदार शतकीय पारी (106) खेली थी। इसके साथ ही वह एशेज सीरीज इतिहास में दोनों पारियों में 50+ का स्कोर करने वाले चौथे विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं। आइए यह कारनामा करने वाले तीन अन्य खिलाड़ियों पर भी नजर डालते हैं।

#1 एलन नॉट इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एलन नॉट ने सबसे पहले एशेज सीरीज के इतिहास में दोनों पारियों में 50+ रन का स्कोर बनाने का कारनाम किया था। उन्होंने 1972 में द ओवल में सीरीज के 5वें टेस्ट में इंग्लैंड की पहली पारी में 126 गेंदों में 92 रन की पारी खेली थी। इसी तरह दूसरी पारी में उन्होंने 98 गेंदों में 63 रन बनाए थे। हालांकि, उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से जीत दर्ज की थी।

#2 इयान हीली इस सूची में दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज इयान हीली हैं। उन्होंने 1995 में एडिलेड में खेले गए सीरीज के चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 121 गेंदों में 74 रन की अर्धशतकीय पारी खेली थी। इसी तरह दूसरी पारी में उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 136 गेंदों में 51 रन बनाए थे। हालांकि, उनकी इन बेहतरीन पारियों के बाद भी इंग्लिश टीम मैच में 106 रनों से जीत दर्ज करने में सफल रही थी।

#3 ब्रैड हैडिन इस सूची में तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रैड हैडिन हैं। उन्होंने 2013 में ब्रिसबेन में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 153 गेंदों में 94 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी। इसी तरह दूसरी पारी में भी उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 55 गेंदों में 53 रन बनाए थे। उनकी इन पारियों की बदौलत कंगारू टीम मैच में 381 रनों से जीत दर्ज करने में सफल रही थी।

