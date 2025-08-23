इमरान ताहिर ने 46 की उम्र में CPL में लिया 5 विकेट हॉल, बनाए ये रिकॉर्ड्स 

गुयाना अमेजन वॉरियर्स के कप्तान और अनुभवी लेग स्पिनर इमरान ताहिर ने एक बार फिर कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2025 में अपनी धाक जमाई है। 46 वर्षीय ताहिर ने एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स के खिलाफ नॉर्थ साउंड में खेले गए मुकाबले में 5 विकेट हॉल अपने नाम किए। उनकी घातक गेंदबाजी ने विरोधी टीम के मध्यक्रम और निचले क्रम को ध्वस्त कर दिया और वॉरियर्स को 83 रन की बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

विकेट ऐसी रही ताहिर की गेदंबाजी ताहिर ने पहली ही गेंद पर शाकिब अल हसन को चकमा देकर विकेटकीपर शाई होप से आसान स्टंपिंग कराई। उन्होंने प्रतिद्वंद्वी कप्तान इमाद वसीम को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया और शमार जोसेफ ने उनका कैच पकड़ा। इसके बाद ताहिर ने शमार स्प्रिंगर को LBW आउट कर दिया। उसामा मीर और ओबेड मैकॉय को आउट कर ताहिर ने अपना 5 विकेट हॉल पूरा किया। ताहिर ने 4 ओवर में 1 मेडन के साथ 21 रन देकर 5 विकेट लिए।

सर्वश्रेष्ठ गुयाना के लिए दूसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन ताहिर ने CPL के इतिहास में गुयाना के किसी गेंदबाज का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उनसे बेहतर आंकड़े सिर्फ सोहेल तनवीर के नाम हैं, जिन्होंने 2017 में बारबाडोस ट्राइडेंट्स के खिलाफ 5/3 के आंकड़े दर्ज किए थे। इस शानदार प्रदर्शन के साथ ताहिर ने 80 मुकाबलों में 114 विकेट पूरे कर लिए हैं, उनकी औसत 17.14 और इकॉनमी 6.49 की है। उनके सभी विकेट गुयाना के लिए ही आए हैं, उन्होंने 1 बार 4 विकेट हॉल भी लिया है।

विकेट CPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज ताहिर CPL में 100 से अधिक विकेट लेने वाले एकमात्र विदेशी गेंदबाज हैं। इस सूची में उनसे आगे सिर्फ ड्वेन ब्रावो (129) और सुनील नरेन (124) हैं। ताहिर के बाद जेसन होल्डर (105) ही ऐसे गेंदबाज़ हैं जिन्होंने CPL में 100 विकेट पूरे किए हैं। इस उपलब्धि के साथ ताहिर ने साबित कर दिया है कि उम्र केवल एक संख्या है और उनकी गेंदबाजी आज भी इस लीग में बल्लेबाजों पर कहर बरपा रही है।