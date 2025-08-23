अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के नवंबर में भारत आने की हुई पुष्टि, केरल में खेलेगी मैत्री मैच
क्या है खबर?
भारत के फुटबॉल प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दुनिया के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी की अर्जेंटीना टीम भारत में मैत्री मैच खेलने के लिए तैयार हो गई है। भारतीय फुटबॉल महासंघ (IFA) ने शनिवार को इसकी पुष्टि की है। यह मैत्री मैच 10-18 नवंबर के बीच केरल में खेला जाएगा। इससे मेसी के भी टीम के साथ आने की उम्मीद बढ़ गई है। बता दें, साल 2011 के बाद यह अर्जेंटीना टीम का भारत का दूसरा दौरा होगा।
बयान
AFA ने भी जारी किया बयान
अर्जेंटीना फुटबॉल संघ (AFA) ने शनिवार सुबह एक्स पर लिखा, 'लियोनेल स्कोलोनी के नेतृत्व में अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम 2025 के शेष समय में दो FIFA मैत्री मैच खेलेगी। पहला मैच 6 से 14 अक्टूबर के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में खेला जाएगा (प्रतिद्वंद्वी और शहर निर्धारित किए जाएंगे)। दूसरा मैच 10 से 18 नवंबर के बीच अंगोला के लुआंडा और भारत के केरल राज्य में खेला जाएगा। इन मैचों के लिए भी अभी प्रतिद्वंद्वी निर्धारित किए जाएंगे।'
कार्यक्रम
मेसी करेंगे 3 शहरों का दौरा
इससे पहले 1 अगस्त को PTI की रिपोर्ट में कहा गया था कि मेसी 14 दिसंबर को एक कार्यक्रम के लिए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आएंगे। कार्यक्रम के आयोजकों (विजक्राफ्ट) ने इसकी अनुमति मांगी है। वह 13 से 15 दिसंबर तक कई कार्यक्रमों के सिलसिले में मुंबई के बाद कोलकाता और दिल्ली का भी दौरा करेंगे। कोलकाता में उन्हें ईडन गार्डन स्टेडियम में सम्मानित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भी उपस्थित रहने की संभावना है।