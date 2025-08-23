अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के नवंबर में भारत आने की हुई पुष्टि, केरल में खेलेगी मैत्री मैच

अर्जेटीना फुटबॉल टीम नंवबर में भारत में खेलेगी मैत्री मैच

लेखन भारत शर्मा 11:42 am Aug 23, 202511:42 am

क्या है खबर?

भारत के फुटबॉल प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दुनिया के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी की अर्जेंटीना टीम भारत में मैत्री मैच खेलने के लिए तैयार हो गई है। भारतीय फुटबॉल महासंघ (IFA) ने शनिवार को इसकी पुष्टि की है। यह मैत्री मैच 10-18 नवंबर के बीच केरल में खेला जाएगा। इससे मेसी के भी टीम के साथ आने की उम्मीद बढ़ गई है। बता दें, साल 2011 के बाद यह अर्जेंटीना टीम का भारत का दूसरा दौरा होगा।