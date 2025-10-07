वनडे क्रिकेट: रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया में कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए उनके आंकड़े 

ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में दूसरे सर्वाधिक रन वाले भारतीय हैं रोहित रोहित ऑस्ट्रेलिया में दूसरे सर्वाधिक वनडे रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 30 वनडे खेले हैं, इसकी इतनी ही पारियों में 53.12 की औसत और 90.58 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,328 रन बनाए हैं। बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया में 46 पारियों में 1,491 रन बनाए थे। इस सूची में विराट कोहली 51.03 की औसत के साथ 1,327 रन के साथ तीसरे पायदान पर मौजूद हैं।

शतक ऑस्ट्रेलिया में 5 शतक जड़ चुके हैं रोहित रोहित ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त रूप से सर्वाधिक वनडे शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। उन्होंने 171* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 5 शतक लगाए हैं। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में 133* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 5 शतक जड़े हैं। पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने ऑस्ट्रेलिया में 3 शतक लगाए थे। वहीं, शिखर धवन, गौतम गंभीर, और सौरव गांगुली ने ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए 2-2 शतक लगाए थे।

आंकड़े ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोहरा शतक भी लगा चुके हैं रोहित वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ रोहित का जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। उन्होंने कंगारू टीम के खिलाफ 46 वनडे मैचों में 57.30 की औसत और 96.01 की स्ट्राइक रेट से 2,407 रन बनाए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 शतक और 9 अर्धशतक लगाए हैं। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 दोहरा शतक भी लगा चुके हैं। बता दें, उन्होंने साल 2013 में 209 रन की पारी खेली थी।