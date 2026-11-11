WTC 2027-31 के मुकाबलों का प्रस्ताव रखेगा ICC, बड़े टूर्नामेंटों पर भी होगी चर्चा

WTC की शुरुआत 2019 में हुई थी। इसकी अंक तालिका टीमों के हासिल किए गए अंकों के प्रतिशत के आधार पर तैयार होती है।

प्रत्येक जीत पर टीम को 12 अंक मिलते हैं, जबकि मैच ड्रॉ पर टीमों को 4-4 अंक दिए जाते हैं।

मुकाबला टाई रहने पर टीम को 6 अंक मिलते हैं। हारने पर अंक नहीं कटते, लेकिन धीमी ओवर गति के कारण अंक गंवाने पड़ सकते हैं।

अंक तालिका की शीर्ष 2 टीमें फाइनल में पहुंचती हैं।