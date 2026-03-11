ICC टी-20 रैंकिंग: ईशान किशन दूसरे स्थान पर पहुंचे, संजू सैमसन को भी हुआ फायदा  

किशन टी-20 विश्व कप 2026 में किशन ने किया था कमाल किशन अब 871 रेटिंग अंको के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। उनसे आगे शीर्ष पर अभिषेक शर्मा (875) बरकरार हैं। इस संस्करण में किशन ने 9 पारियों में 35.22 की औसत और 193.29 की स्ट्राइक रेट के साथ 317 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 77 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 3 अर्धशतक लगाए। विकेटकीपर बल्लेबाज ने 18 छक्के और 33 चौके भी लगाए। शीर्ष-10 बल्लेबाजों में तिलक वर्मा 7वें और सूर्यकुमार यादव 9वें स्थान पर हैं।

सैमसन सैमसन ने लगाई 18 पायदान की छलांग सैमसन ने 18 पायदान की बड़ी छलांग लगाई है और वह 637 रेटिंग अंको के साथ 22वें स्थान पर पहुंच गए हैं। सैमसन ने फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 89 रन बनाए थे। उन्होंने टी-20 विश्व कप 2026 में 5 मैच की 5 पारियों में 80.25 की उम्दा औसत और 199.37 की स्ट्राइक रेट से 321 रन बनाए। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 97* रन रहा।

गेंदबाजी वरुण चक्रवर्ती ने शीर्ष स्थान गंवाया भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को एक पायदान का नुकसान हुआ है। वह 740 रेटिंग अंको के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। उन्होंने टी-20 विश्व कप के अपने पिछले 5 मैचों में 1-1 विकेट लिए थे। इस बीच वह महंगे भी साबित हुए थे। चक्रवर्ती ने इस टी-20 विश्व कप संस्करण में कुल 14 विकेट लिए थे। अफगानिस्तान के राशिद खान शीर्ष रैंकिंग वाले गेंदबाज बन गए। उनके अब 753 रेटिंग अंक हैं।

