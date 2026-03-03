ICC रैंकिंग: वनडे में स्मृति मंधाना बनी नंबर-1 बल्लेबाज, हरमनप्रीत कौर को भी हुआ फायदा 

मंधाना नंबर-1 बल्लेबाज बनी मंधाना मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले वनडे में अर्धशतक (58) लगाया था। इसके बाद उन्होंने दूसरे वनडे में 31 रन बनाए और आखिरी मैच में शून्य पर आउट हुई थी। मंधाना के अब ICC रैंकिंग में 790 रेटिंग अंक हो गए हैं। दूसरे स्थान पर मौजूद वोल्वार्ड्ट के अब 782 रेटिंग अंक हो गए हैं। शीर्ष-10 बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा 4 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज शामिल हैं।

हरमनप्रीत हरमनप्रीत की शीर्ष-10 में हुई वापसी वनडे प्रारूप में हरमनप्रीत की शीर्ष-10 बल्लेबाजों में वापसी हुई है। वह 652 रेटिंग अंक के साथ 9वें स्थान पर पहुंच गई है। उन्हें 4 पायदान का फायदा हुआ है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में लगातार 2 अर्धशतक लगाए थे। उस सीरीज में उनके स्कोर क्रमशः 53, 54 और 25 रन रहे हैं। मंधाना और हरमनप्रीत के अलावा शीर्ष-10 में कोई अन्य भारतीय बल्लेबाज नहीं हैं।

जानकारी श्रीचरणी को हुआ नुकसान भारतीय गेंदबाजी श्रीचरणी को 3 पायदान का नुकसान हुआ है। वह 497 रेटिंग अंको के साथ 26वें स्थान पर पहुंच गई है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में 4 विकेट लिए थे।

