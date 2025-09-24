ICC रैंकिंग: अभिषेक शर्मा के रेटिंग अंक 900 के पार, जानिए अन्य खिलाड़ियों की स्थिति 

भारतीय क्रिकेट टीम के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एक और कमाल किया है। वह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा जारी टी-20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। उनके रेटिंग अंक 907 हो गए हैं। अभिषेक भारत के लिए इस प्रारूप में सर्वश्रेष्ठ रेटिंग अंक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों में तीसरे स्थान पर आ गए हैं। उनसे आगे अब सिर्फ सूर्यकुमार यादव (912) और विराट कोहली (909) हैं। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।

भारतीय इन भारतीय खिलाड़ियों को हुआ फायदा भारत के अन्य बल्लेबाजों में तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव को एक पायदान का फायदा हुआ है। तिलक अब 791 रेटिंग अंक के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। सूर्यकुमार 729 रेटिंग अंक के साथ छठे स्थान पर हैं। तिलक ने जोस बटलर की जगह ली है। बटलर 785 रेटिंग अंक के साथ चौथे स्थान पर आ गए हैं। भारतीय टी-20 टीम से बाहर चल रहे यशस्वी जायसवाल 14वें स्थान पर खिसक गए हैं।

गेंदबाज अबरार अहमद को हुआ बड़ा फायदा अबरार अहमद को गेंदबाजी रैंकिंग में 12 स्थान का फायदा हुआ है। वह चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके 703 रेटिंग अंक हैं। अबरार ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ पिछले मैच में 4 ओवर गेंदबाजी की थी और सिर्फ 8 रन खर्च किए थे। उन्होंने 1 सफलता भी हासिल की थी। वहीं, वरुण चक्रवर्ती 747 रेटिंग अंक के साथ पहले थान पर बने हुए हैं। अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल को रैंकिंग में घाटा हुआ है।

फायदा इन पाकिस्तानी बल्लेबाजों को भी हुआ फायदा साहिबजादा फरहान जो एशिया कप 2025 में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। रैंकिंग में उन्होंने 31 स्थान की छलांग लगाई है। अब वे 24वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं, हुसैन तलत जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ शांत और संयमित पारी खेलकर पाकिस्तान को जीत दिलाई, रैंकिंग में जबरदस्त 1,474 स्थान की छलांग लगाकर पुरुष टी-20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज रैंकिंग में 234वें स्थान पर आ गए हैं। यह दोनों खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन का प्रमाण है।