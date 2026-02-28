ICC प्लेयर ऑफ द मंथ: जनवरी 2026 के लिए डेरिल मिचेल ने जीता पुरस्कार

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने जनवरी 2026 के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के डेरिल मिचेल को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। उन्होंने भारत के सूर्यकुमार यादव और इंग्लैंड के जो रूट को पीछे छोड़ते हुए ये पुरस्कार अपने नाम किया है। दूसरी तरफ महिला वर्ग में बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम की सोभाना मोस्तारी को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। ऐसे में आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

प्रदर्शन जनवरी 2026 में ऐसा रहा मिचेल का प्रदर्शन मिचेल ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने दूसरे वनडे में 131 रन की दमदार पारी खेली, जबकि आखिरी मैच में उनके बल्ले से 137 रन निकले। पूरी वनडे सीरीज में उन्होंने 176 की औसत से कुल 352 रन बनाए, जिसके चलते उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' भी चुना गया। इसके अलावा 5 मैचों की टी-20 सीरीज में भी मिचेल ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए 186.56 की स्ट्राइक रेट से 125 रन बनाए थे।

अन्य ऐसा रहा था सूर्यकुमार और रूट का प्रदर्शन रूट ने श्रीलंका में खेली गई वनडे सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया था। उन्होंने पहले मैच में 61 रन की पारी खेली थी। दूसरे वनडे में उनके बल्ले से 75 रन निकले थे। आखिरी मैच में उन्होंने 111 रन बनाए थे। सिडनी टेस्ट की पहली पारी में उनके बल्ले से 160 रन निकले थे। सूर्यकुमार ने न्यूजीलैंड के खिलफ सीरीज में 196.74 की स्ट्राइक रेट से 242 रन बनए थे। वह प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने थे।

