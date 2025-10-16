ICC प्लेयर ऑफ द मंथ: सितंबर के लिए अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना ने जीते पुरस्कार 

भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा सितंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। उन्होंने अपने साथ खिलाड़ी कुलदीप यादव और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के ब्रायन बेनेट को पीछे छोड़ते हुए ये सम्मान हासिल किया है। अभिषेक के लिए पिछला महीना बेहद शानदार बीता था। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शीर्ष रैंकिंग वाले बल्लेबाज बने थे। दूसरी तरफ महिला वर्ग में स्मृति मंधाना ने ये पुरस्कार जीता है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

प्रदर्शन एशिया कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे अभिषेक एशिया कप 2025 में अभिषेक सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। उन्होंने 7 पारियों में 44.8 की औसत और 200 की स्ट्राइक रेट के साथ 314 रन बनाए थे। इस युवा बल्लेबाज ने 3 अर्धशतक भी लगाए। उनका सर्वोच्च स्कोर 75 रन रहा। उनके अलावा कोई अन्य बल्लेबाज 300 रन का आंकड़ा नहीं छू सका था। उनके बाद श्रीलंका के पथुम निसानका ने 6 पारियों में 43.50 की औसत से 261 रन बनाए थे।

बयान अभिषेक ने जताई खुशी पुरस्कार जीतने के बाद अभिषेक ने कहा, "यह ICC पुरस्कार जीतकर बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे खुशी है कि यह पुरस्कार मुझे कुछ महत्वपूर्ण मैचों के लिए मिला है, जिनमें मैं जीत दिलाने में मदद कर सका। मुझे उस टीम का हिस्सा होने पर गर्व है जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीत हासिल कर सकती है। मैं टीम प्रबंधन को उनके मार्गदर्शन के लिए और अपने सभी साथियों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं।"

प्रदर्शन कुलदीप और ब्रायन बेनेट का सितंबर में कैसा रहा था प्रदर्शन? कुलदीप ने एशिया कप 2025 में कमाल का प्रदर्शन किया था। इस चाइनामैन गेंदबाज ने 7 मैचों में 9.29 की उम्दा औसत के साथ 17 विकेट अपने नाम किए थे। इस बीच उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल भी लिए थे। जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट पूरे सितंबर में शानदार फॉर्म में रहे थे। उन्होंने 9 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 55.22 की औसत और 165.66 के स्ट्राइक रेट से 497 रन बनाए थे।