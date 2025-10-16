ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: वनडे में दोनों टीमों का एक-दूसरे के खिलाफ कैसा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 

हेड-टू-हेड ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा रहा है भारी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक कुल 152 वनडे खेले गए हैं। इनमें से ऑस्ट्रेलिया ने 84 जबकि भारत ने 58 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। इस दौरान 10 मैच बेनतीजा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में हुए मुकाबलों की बात करें तो मेजबान टीम के खिलाफ 54 मैचों में से भारत ने 14 ही जीते हैं और 38 में उसे हार मिली है। इस बीच 2 वनडे बेनतीजा रहे हैं।

भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन भारतीय खिलाड़ियों ने किया है कमाल मौजूदा भारतीय टीम में विराट कोहली ने इस टीम के खिलाफ 50 वनडे में 54.46 की औसत के साथ 2,451 रन बनाए हैं। इस बीच उनकी स्ट्राइक रेट 93.69 की रही है। रोहित शर्मा ने 40 वनडे मैचों में 61.33 के औसत से 2,407 रन बनाए हैं, जिसमें एक दोहरा शतक (209) भी शामिल है। गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा ने 5.23 की इकॉनमी रेट से 39 विकेट लिए हैं। कुलदीप यादव ने 23 मैचों में 31 विकेट चटकाए हैं।