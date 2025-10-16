ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: वनडे में दोनों टीमों का एक-दूसरे के खिलाफ कैसा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: वनडे में दोनों टीमों का एक-दूसरे के खिलाफ कैसा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बीच 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज शुरू होगी। शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने हाल ही में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के विरुद्ध टेस्ट सीरीज को 2-0 से जीता था। अब गिल के ही नेतृत्व में भारतीय टीम कंगारू टीम के खिलाफ चुनौती पेश करने के लिए तैयार है। इस बीच वनडे प्रारूप में दोनों टीमों के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।
हेड-टू-हेड
ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा रहा है भारी
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक कुल 152 वनडे खेले गए हैं। इनमें से ऑस्ट्रेलिया ने 84 जबकि भारत ने 58 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। इस दौरान 10 मैच बेनतीजा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में हुए मुकाबलों की बात करें तो मेजबान टीम के खिलाफ 54 मैचों में से भारत ने 14 ही जीते हैं और 38 में उसे हार मिली है। इस बीच 2 वनडे बेनतीजा रहे हैं।
सीरीज
भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जीती हैं 1 द्विपक्षीय वनडे सीरीज
भारत ने ऑस्ट्रेलिया में कुछ प्रतिष्ठित सीरीज जीती हैं। 1985 में सुनील गावस्कर के नेतृत्व में भारत ने बेन्सन एंड हेजेस विश्व क्रिकेट चैम्पियनशिप जीती, जिसमें मेजबान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल थे। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में अगली सीरीज जीत 2008 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में हासिल की। उन्होंने श्रीलंका सहित सेंट्रल बैंक त्रिकोणीय सीरीज जीती। भारत ने 2019 में कोहली के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली और एकमात्र द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीती थी।
भारत
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन भारतीय खिलाड़ियों ने किया है कमाल
मौजूदा भारतीय टीम में विराट कोहली ने इस टीम के खिलाफ 50 वनडे में 54.46 की औसत के साथ 2,451 रन बनाए हैं। इस बीच उनकी स्ट्राइक रेट 93.69 की रही है। रोहित शर्मा ने 40 वनडे मैचों में 61.33 के औसत से 2,407 रन बनाए हैं, जिसमें एक दोहरा शतक (209) भी शामिल है। गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा ने 5.23 की इकॉनमी रेट से 39 विकेट लिए हैं। कुलदीप यादव ने 23 मैचों में 31 विकेट चटकाए हैं।
ऑस्ट्रेलिया
इन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का रहा है उम्दा प्रदर्शन
ट्रेविस हेड ने भारत के खिलाफ 10 पारियों में 42.66 की औसत और 103.22 की स्ट्राइक रेट से 384 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 1 शतक और 1 ही अर्धशतक लगाया है। मिचेल मार्श ने 11 पारियों में 59.12 की औसत से 473 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक शामिल हैं। गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क ने 19 मैचों में 32.66 की औसत से 30 विकेट लिए हैं। जोश हेजलवुड ने 11 वनडे में 17 विकेट लिए हैं।