वनडे विश्व कप 2027: दक्षिण अफ्रीका में खेले जाएंगे 44 मुकाबले, जिम्बाब्वे-नामीबिया में होंगे 10 मैच

क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) ने वनडे विश्व कप 2027 का खाका जारी कर दिया है। इसके तहत दक्षिण अफ्रीका के 8 शहरों में 44 मैच खेले जाएंगे, जबकि 10 मुकाबले जिम्बाब्वे और नामीबिया में होंगे। इसके साथ ही टूर्नामेंट के लिए स्थानीय आयोजन समिति (LOCB) का भी गठन किया गया है। इस समिति की कमान दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कैबिनेट मंत्री ट्रेवर मैनुअल को स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में सौंपी गई है।

मुकाबले दक्षिण अफ्रीका में कहां खेले जाएंगे मुकाबले? दक्षिण अफ्रीका के मेजबान शहर जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया, केपटाउन, डरबन, गकेबरहा, ब्लॉमफोन्टेन, ईस्ट लंदन और पार्ल होंगे। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने इसे साहसिक और एकजुट करने वाला आयोजन बनाने पर जोर दिया है। वहीं, सह मेजबान के रूप में जिम्बाब्वे और नामीबिया भी अहम भूमिका निभाएंगे। इस साझेदारी से टूर्नामेंट पूरे दक्षिणी अफ्रीकी क्षेत्र में अपनी मजबूत छाप छोड़ते हुए खेल के दायरे को और विस्तृत करेगा।

बयान 24 साल बाद दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा विश्व कप CSA के अध्यक्ष रिहान रिचर्ड्स ने कहा कि 2 दशक से अधिक समय बाद विश्वकप की अफ्रीका में वापसी का खास महत्व है। पिछली बार इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) क्रिकेट विश्व कप अफ्रीकी धरती पर 24 साल पहले खेला गया था। रिचर्ड्स के अनुसार, 2027 विश्व कप एक सुनहरा अवसर होगा जिससे नए प्रशंसकों को जोड़ने, पुराने प्रशंसकों को डिजिटल नवाचार के माध्यम से जोड़े रखने और अफ्रीका के साथ-साथ पूरी दुनिया से जुड़ाव बनाने का अनूठा मंच तैयार होगा।

विश्व कप अफ्रीका की सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि दुनिया के सामने आएगी CSA ने दोहराया कि 2027 विश्व कप केवल क्रिकेट उत्कृष्टता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका उद्देश्य खेल की पहुंच को भी बढ़ाना है। जिम्बाब्वे और नामीबिया में मैच कराने के साथ-साथ दक्षिण अफ्रीका के पारंपरिक और नए स्थलों पर मुकाबले आयोजित कराए जाएंगे। CSA का मानना है कि इससे न केवल महाद्वीप की क्रिकेट में गहराई प्रदर्शित होगी, बल्कि अफ्रीका की सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि भी दुनिया के सामने रखी जा सकेगी, जिससे आयोजन और भी खास बन जाएगा।