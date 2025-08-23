इंग्लैंड दौरे के लिए दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम का ऐलान, इन खिलाड़ियों को मिला मौका
क्या है खबर?
क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 वनडे और 3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। साल 2022 के बाद पहली बार दक्षिण अफ्रीका की टीम इंग्लैंड के दौरे पर जा रही है। सीरीज का आगाज 2 सितंबर से होगा। डेविड मिलर और मार्को यानसन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की टीम में वापसी हो गई है। ऐसे में आइए पूरी खबर पर एक नजर डालते हैं।
टीम
ऐसी है दक्षिण अफ्रीका की टीम
टी-20 सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम: एडेन मार्करम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, डोनोवन फेरेरा, मार्को यानसन, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, सेनुरन मुथुसामी, लुंगी एनगिडी, लुआन-द्रे प्रिटोरियस, कागिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स और लिजाड विलियम्स। वनडे सीरीज के लिए टीम: तेम्बा बावुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, टोनी डी ज़ोरजी, केशव महाराज, क्वेना मफाका, एडन मार्करम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, लुंगी एनगिडी, लुआन-द्रे प्रिटोरियस, कागिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन और ट्रिस्टन स्टब्स।
संशय
रबाडा के खेलने पर संशय
रबाडा दोनों टीमों में शामिल किए गए हैं, लेकिन टखने की चोट से उबरने के कारण उनके खेलने पर संशय है। मुख्य कोच शुक्री कॉनराड ने कहा कि इंग्लैंड में उनकी स्थिति का आकलन किया जाएगा और फिलहाल वनडे से ज्यादा प्राथमिकता टी-20 क्रिकेट को दी जाएगी। वहीं, अंगूठे की चोट से उबर चुके यानसन टी-20 टीम में लौट आए हैं। रबाडा की जगह युवा मफाका को दोनों प्रारूपों में विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है।
बदलाव
टी-20 टीम में हुए बड़े बदलाव
टी-20 टीम में दक्षिण अफ्रीका ने कई बदलाव किए हैं। फेरेरा, यानसन, मिलर, महाराज और विलियम्स की वापसी हुई है। वहीं, नांद्रे बर्गर, जॉर्ज लिंडे, नकाबा पीटर, प्रेनेलन सुब्रायन और रासी वैन डर डूसन को बाहर कर दिया गया है। इन फेरबदल के साथ चयनकर्ताओं ने अनुभव और युवाओं का संतुलन साधने की कोशिश की है, ताकि टीम आगामी चुनौतीपूर्ण मुकाबलों में दमदार प्रदर्शन कर सके। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज में दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से हार मिली थी।
शेड्यूल
कब और कहां खेले जाएंगे मुकाबले?
दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला 2 सितंबर को हेडिंग्ले में खेला जाएगा। इसके बाद सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 सितंबर को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। तीसरा वनडे 7 सितंबर को रोज बाउल, साउथैम्पटन में होगा। टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का पहला मुकाबला कार्डिफ में 10 सितंबर को होगा। मैनचेस्टर में दूसरा मुकाबला 12 सितंबर को खेला जाएगा। आखिरी मैच नॉटिंघम में 14 सितंबर को होगा।