ICC वनडे रैंकिंग: शुभमन गिल नंबर-1 बल्लेबाज बनने के करीब, जो रूट की शीर्ष-10 में वापसी

रूट ने वनडे सीरीज में 3 पारियों में 96.88 की स्ट्राइक रेट के साथ 299 रन बनाए थे।

उन्होंने अपनी तीनों पारियों में अर्धशतक लगाए थे। दूसरे वनडे में वह 99 रन बनाकर नाबाद रहे थे।

बल्लेबाजों की रैंकिंग में उनके अब 674 अंक हो गए हैं। उन्हें 4 पायदान का फायदा हुआ है और वह 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

बेन डकेट 11 पायदान की छलांग के बाद 19वें स्थान (615) पर आ गए हैं।