एशिया कप 2025: ICC ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के 'भड़काऊ इशारों' पर की कार्रवाई, फटकार भी लगाई
क्या है खबर?
दुबई में 21 सितंबर को भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का मुकाबला खेला गया था। उस दौरान हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान ने भड़काऊ इशारे किए थे। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने इसकी जांच की है। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट द्वारा आयोजित सुनवाई में दोनों खिलाड़ियों को लेवल-1 उल्लंघन का दोषी पाया गया। इसके बाद ICC ने उन्हें आधिकारिक रूप से फटकार लगाई। आइए पूरी खबर पर एक नजर डालते हैं।
मामला
दोनों खिलाड़ियों को पड़ी फटकार
रऊफ पर मैदान पर विमान दुर्घटना का इशारा करने के उनके उत्तेजित व्यवहार के लिए मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा उन्हें खेल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए चेतावनी भी दी। इसी तरह पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज फरहान ने बल्ले को बंदूक की तरह पकड़कर गोलीबारी करने जैसा इशारा किया था। उन्हें भी कड़ी फटकार लगाई गई है। हालांकि, उन पर किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाया गया है।
मजाक
रऊफ ने भारत की सैन्य कार्रवाई का उड़ाया था मजाक
21 सितंबर के मैच में रऊफ ने इशारों से विमान गिराने की हरकत कर भारत की सैन्य कार्रवाई का मजाक उड़ाया था। यह तब हुआ जब भारतीय दर्शकों ने "कोहली, कोहली" के नारे लगाए, जो 2022 टी-20 विश्व कप में विराट कोहली द्वारा रऊफ पर लगाए गए 2 छक्कों की याद दिला रहे थे। मैच के दौरान रऊफ ने शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को अपशब्द भी कहे थे, जिसका दोनों युवा बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से करारा जवाब दिया।
बयान
फरहान ने मैच के बाद कही थी ये बात
फरहान ने अर्धशतक पूरा करने के बाद बंदूक से गोलीबारी जैसा इशारा कर जश्न मनाया था, जिसकी व्यापक आलोचना हुई थी। फरहान ने मैच के बाद पत्रकारों से कहा था, "वह सेलिब्रेशन उस पल का ही हिस्सा था। मैं आमतौर पर 50 रन के बाद ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं करता, लेकिन अचानक ख्याल आया कि आज कुछ नया करूं। इसलिए मैंने ऐसा किया। लोगों को यह कैसा लगेगा, इसकी परवाह मुझे नहीं है।"
बवाल
मोहसिन नकवी ने भी आपत्तिजनक वीडियो साझा की थी
एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) और PCB के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया था। वीडियो में पुर्तगाली दिग्गज खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसा इशारा करते नजर आए मानो कोई विमान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो। यह वही संकेत था जो रऊफ ने भारत-पाकिस्तान के बीच हुए मैच के दौरान मैदान पर किया था। नकवी की इस पोस्ट ने विवाद को और बढ़ा दिया था और चर्चा को नया मोड़ दे दिया।