टी-20 विश्व कप 2026 में कैसा रहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सफर?

टी-20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सफर समाप्त हो गया है। आघा सलमान की कप्तानी में यह टीम सुपर-8 के ग्रुप-2 में थी। टीम ने ग्रुप चरण में 4 में 3 मैच जीतकर (6 अंक) सुपर-8 में जगह बनाई थी। हालांकि, सुपर-8 में टीम 3 में से केवल 1 मैच जीत पाई। एक में उसे हार मिली थी। इससे वह 3 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही। आइए पूरे विश्व कप में उनका सफर जानते हैं।

सफर ग्रुप चरण में ऐसा रहा पाकिस्तान का सफर पाकिस्तान ने पहला मुकाबला नीदरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला। जहां उसे 3 विकेट से हार मिली। नीदरलैंड से मिले 148 रन के लक्ष्य को उसने 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया था। USA के खिलाफ उसे 32 से जीत मिली। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ मुकाबले में उसे 61 रन से हार मिली थी। भारत ने 175/7 के जवाब में वह 114 पर पर ढेर हो गई थी। नामीबिया के खिलाफ उसने 102 रन से जीत दर्ज की थी।

सुपर-8 सुपर-8 चरण में ऐसा रहा पाकिस्तान का प्रदर्शन सुपर-8 चरण में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ पहला मुकाबला बारिश के चलते रद्द हो गया था। ऐसे में दोनों टीमों को एक-एक अंक बांटना पड़ा था। इसके बाद उसे इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ हुए दूसरे मुकाबले में 2 विकेट से करीबी हार झेलनी पड़ी थी। इसी तरह आखिरी मुकाबले में उसे श्रीलंका के खिलाफ 5 रन से जीत मिली। ऐसे में वह तीसरे स्थान पर रही और सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई।

बल्लेबाजी पाकिस्तान के इन बल्लेबाजों ने किया अच्छा प्रदर्शन पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन साहिबजादा फरहान ने बनाए हैं। उनके बल्ले से 7 मैचों की 6 पारियों में 76.60 की उम्दा औसत और 160.25 की स्ट्राइक रेट से 383 रन निकले। उन्होंने 2 शतक और 2 अर्धशतक लगाए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 100 रन रहा। वहीं, शादाब खान ने 6 पारियों में 23.60 की औसत और 153.24 की स्ट्राइक रेट से 118 रन बनाए। उनके बल्ले से काई अर्धशतक नहीं निकला, उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 36 रन रहा।

गेंदबाजी पाकिस्तान के इन गेंदबाजों का रहा अच्छा प्रदर्शन उस्मान तारीक ने पाकिस्तान के लिए इस विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लिए। उन्होंने 6 मैचों की 5 पारियों में 14.10 की शानदार औसत के साथ 10 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 7.23 की रही। इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/16 का रहा। शाहीन अफरीदी ने 5 पारियों में 22.37 की औसत और 10.52 की इकॉनमी रेट से 8 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने 1 बार 4 विकेट हॉल लिया। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/30 का रहा।

रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम दर्ज हुए ये रिकॉर्ड फरहान एक टी-20 विश्व कप संस्करण में 2 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने श्रीलंका के अलावा नामीबिया के खिलाफ भी शतक जड़ा था। इसी तरह वह एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन वाले बल्लेबाज भी बने हैं। उन्होंने इस मामले में पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 2014 के संस्करण में 6 मैच खेलते हुए 106.33 की औसत से 319 रन अपने नाम किए थे।

जानकारी फरहान ने एक संस्करण में चार बार 50+ स्कोर बनाने वाले चौथे बल्लेबाज फरहान ने इस संस्करण में चौथी बार 50+ स्कोर बनाया। वह ऐसा करने वाले चौथे बल्लेबाज हैं। उनसे पहले एक संस्करण में मैथ्यू हेडन (2007), विराट कोहली (2014) और बाबर आजम (2021) भी 4 स्कोर 50+ रन के बना चुके हैं।