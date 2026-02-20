टी-20 विश्व कप 2026 में कैसा रहा नेपाल क्रिकेट टीम का सफर?

टी-20 विश्व कप 2026 में नेपाल क्रिकेट टीम का सफर समाप्त हो गया है। यह टीम ग्रुप-C में थी। टूर्नामेंट में नेपाल टीम ने 4 मुकाबले खेले, जिसमें से उसे सिर्फ 1 मुकाबले में जीत मिली और 3 में हार का सामाना करना पड़ा। टीम अपने ग्रुप में 2 अंक (-1.349) के साथ 5वें और अंतिम पायदान पर रही। हालांकि, उसने टूर्नामेंट में जुझारू खेल दिखाया। आइए जानते हैं कि पूरे विश्व कप में इस टीम का सफर कैसा रहा।

सफर ऐसा रहा नेपाल का सफर नेपाल को इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में 4 रन से हार मिली। वह 185 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 180/6 का स्कोर ही बना पाई। इटली के खिलाफ वह 123 रन का बचाव नहीं कर पाई और 10 विकेट से हार गई। वेस्टइंडीज के खिलाफ वह 133 रन का बचाव नहीं कर पाई और 9 विकेट से हार झेली। स्कॉटलैंड के खिलाफ उसने 171 रन का लक्ष्य हासिल करते हुए 7 विकेट से जीत दर्ज की थी।

बल्लेबाजी नेपाल के इन बल्लेबाजों ने बनाए सर्वाधिक रन नेपाल के लिए इस विश्व कप में सबसे ज्यादा रन दीपेंद्र सिंह ऐरी ने बनाए। उनके बल्ले से 4 मैचों की 4 पारियों में 56.33 की औसत और 144.44 की स्ट्राइक रेट से 169 रन निकले। उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 58 रन रहा। रोहित पौडेल ने 4 पारियों में 20.75 की औसत और 120.28 की स्ट्राइक रेट से 83 रन बनाए। उनके बल्ले से कोई अर्धशतक नहीं निकला और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 39 रन का रहा।

गेंदबाजी नेपाल के इन गेंदबाजों ने झटके सबसे ज्यादा विकेट नेपाल के लिए नंदन कुमार यादव ने इस विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लिए। उन्होंने 4 मैचों की 4 पारियों में 19.00 की औसत के साथ 5 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 8.63 की रही। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 25 रन खर्च के 2 विकेट लेने का रहा। इसी तरह सोमपाल कामी ने 2 मैचों 3 विकेट अपने नाम किए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 25 रन देकर 3 विकेट लेने का रहा।

