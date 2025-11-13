महेंद्र सिंह धोनी कैसे कर रहे हैं IPL 2026 की तैयारी? 

सोशल मीडिया पर महेंद्र सिंह धोनी के रांची की सड़कों पर घूमने के वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। उनकी गाड़ी भले ही बदलती रही, लेकिन उनका रास्ता लगभग वही रहता है। अपने घर से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम तक। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व भारतीय कप्तान पिछले 2 महीनों से नियमित रूप से स्टेडियम में जमकर अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे में आइए उनकी पूरी तैयारियों के बारे में जानते हैं।

बल्लेबाजी 2 घंटे लगाते हैं बड़े-बड़े शॉट्स जेएससीए के एक अधिकारी के मुताबिक, "पिछले 2 महीनों से धोनी का रूटीन तय है। वह दोपहर 1:30 बजे स्टेडियम पहुंचते हैं। इसके बाद 1 घंटे जिम करते हैं और फिर पैड पहनकर नेट्स में 2 घंटे तक पावर-हिटिंग का अभ्यास करते हैं। अगर सेंटर विकेट खाली हो तो वो अभ्यास मैच भी खेलते हैं। इसके बाद वह लगभग आधा घंटा स्विमिंग कर शाम 6 बजे स्टेडियम से निकलते हैं।"

अंक तालिका IPL 2026 में खेलते नजर आएंगे धोनी पिछले कई वर्षों से CSK में धोनी के भविष्य को लेकर चर्चाएं जारी हैं। IPL 2025 में टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा, 16 संस्करण में पहली बार टीम अंक तालिका में सबसे नीचे रही। उसने केवल 4 मुकाबले जीते और प्लेऑफ की दौड़ से सबसे पहले बाहर हो गई। इस खराब प्रदर्शन के बाद धोनी के अगले संस्करण में ना खेलने को लेकर अटकलें और तेज हो गईं थी। हालांकि, अब CSK ने कह दिया है कि धोनी खेलेंग।

कप्तानी वापसी को लेकर धोनी ने क्या कहा था? 44 वर्षीय धोनी ने रुतुराज गायकवाड़ की कोहनी में चोट लगने के बाद IPL 2025 में कप्तानी संभाली थी। हाल ही में चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था, "यह पूरी तरह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। मेरे पास निर्णय लेने के लिए 4 से 5 महीने का समय है, कोई जल्दी नहीं।" अब धोनी उसी लक्ष्य के साथ अपनी फिटनेस पर जमकर मेहनत कर रहे हैं ताकि वे फिर से मैदान पर लौट सकें।