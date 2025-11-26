टेस्ट क्रिकेट: भारतीय टीम कब-कब घर में खेलते हुए क्लीन स्वीप हुई? 

#3 भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (2025) हालिया सीरीज के कोलकाता में हुए पहले टेस्ट में भारतीय टीम को 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। भारत जीत के लिए मिले 124 रनों के लक्ष्य का पीछा नहीं पर पाई थी। हालांकि, इस टेस्ट में कप्तान शुभमन गिल चोटिल हो गए थे और दोनों पारियों में बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे। ऋषभ पंत की कप्तानी में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत को रनों (408 रन) के हिसाब से अपनी सबसे बड़ी हार मिली है।

#2 भारत बनाम न्यूजीलैंड (2024) पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ भी भारतीय टीम 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप हुई थी। बेंगलुरु में खेले गए पहले मैच की पहली पारी में भारतीय टीम केवल 46 रन पर ऑलआउट हो गई थी और मैच में 8 विकेट से हार मिली थी। दूसरे टेस्ट में टीम को 113 रन से हार का सामना करना पड़ा था। तीसरे टेस्ट में टीम 147 रन का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई और 25 रन से मैच हार गई थी।