दक्षिण अफ्रीका से हारने के बाद कैसे सेमीफाइनल में पहुंच सकती है भारतीय टीम? जानिए समीकरण

समीकरण भारत को जीतने होगे अगले दोनों मुकाबले भारत अपना अगला मुकाबला 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगा। इसके बाद टीम 1 मार्च को कोलकाता में वेस्टइंडीज से भिड़ेगी। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये दोनों मैच जीतने होंगे। इसके साथ ही टीम को कोशिश करनी होगी कि इन मुकाबलों में बड़ी जीत हासिल करें, ताकि उनका नेट रन रेट बेहतर हो। प्रोटियाज के खिलाफ मिली हार के बाद भारत का नेट रन रेट गिरा है, इसलिए बड़े अंतर से जीतना अब अनिवार्य है।

दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका अपने सभी मुकाबले जीते तो क्या होगा? अगर दक्षिण अफ्रीका अपने अगले दोनों मुकाबले जीत लेती है तो इस टीम के 6 अंक हो जाएंगे और भारत 2 मुकाबले जीत जाती है तो उसके 4 अंक होंगे। इस स्थिति में दोनों टीमें आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। हालांकि, अगर भारत एक मैच भी हारता है तो विश्व कप से बाहर हो जाएगा। वहीं, अब तक इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम भी भारत का खेल खराब कर सकती है।

Advertisement

खेल वेस्टइंडीज की टीम बिगाड़ सकती है भारत का खेल अगर वेस्टइंडीज ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, भारत से हार गए, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत हासिल की तो उनके पास भी कुल 4 अंक होंगे। ऐसे में भारत, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज में से वह टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी, जिसका नेट रन रेट सबसे बेहतर होगा। भारत चाहेगा कि दक्षिण अफ्रीका अपने बचे दोनों मैच जीते, ताकि तालिका साफ रहे। वहीं, जिम्बाब्वे भी इन टीमों को कड़ी टक्कर देना चाहेगा, जिससे सुपर-8 का यह चरण और रोमांचक बन जाएगा।