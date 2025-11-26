गौतम गंभीर ने BCCI से उनके भविष्य पर फैसला लेने को कहा, जानिए क्या बोले
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ भारत में मिली 2-0 की हार के बाद मुख्य कोच गौतम गंभीर पर सवालों की बौछार तेज हो गई है। भारत का टेस्ट प्रदर्शन उनके कार्यकाल में सबसे निचले स्तर पर पहुंचा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे उनके भविष्य को लेकर पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि फैसला BCCI को लेना है। क्या उन्हें इस पद पर बने रहना चाहिए या नहीं। गंभीर ने कहा कि भारतीय क्रिकेट अहम है, व्यक्ति नहीं।
बयान
गंभीर ने क्या कहा?
गंभीर ने गुवाहाटी में 408 रन की हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "ये फैसला BCCI का है। मैं पहले भी कह चुका हूं भारतीय क्रिकेट महत्वपूर्ण है, मैं नहीं। मैं वही हूं जिसने इंग्लैंड में नतीजे दिए, चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जिताया। यह टीम सीख रही है।" गंभीर के मुताबिक उनका पद बना रहे या नहीं, इसका निर्णय बोर्ड को करना है। क्योंकि व्यक्तिगत महत्व से ज्यादा देश का क्रिकेट जरूरी है।
आगे
टीम असली ट्रांजिशन से गुजर रही- गंभीर
गौतम गंभीर ने आगे कहा, "मैं ट्रांजिशन शब्द से नफरत करता हूं और बहाने नहीं बनाता, लेकिन यही असली ट्रांजिशन है। युवा खिलाड़ी मैदान पर ही सीख रहे हैं, उन्हें समय देना होगा।" उन्होंने आगे कहा, "गलती सबकी है और उसकी शुरुआत मुझसे होती है।" गंभीर ने साफ किया कि टीम के इस दौर में जिम्मेदारी साझा करनी होगी और युवा खिलाड़ियों को तैयार होने का मौका देना जरूरी है।
हार
किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं दिया जा सकता- गंभीर
गंभीर ने खिलाड़ियों को लेकर कहा, "टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए सबसे चमकदार या प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की जरूरत नहीं होती। हमें ऐसे सख्त मिजाज खिलाड़ियों की जरूरत है, जिनके पास सीमित कौशल हों। वही अच्छे टेस्ट क्रिकेटर बनते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "अगर आप टेस्ट क्रिकेट को लेकर सच में गंभीर हैं तो इसे प्राथमिकता दें। भारत में टेस्ट को मजबूत करना है तो सामूहिक प्रयास जरूरी है। केवल खिलाड़ियों या किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं दिया जा सकता।"
सवाल
गौतम के कार्यकाल में भारत को मिली गंभीर हार
गंभीर के कार्यकाल में भारत 18 में से 10 टेस्ट हार चुका है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ क्लीन स्वीप के बाद टीम में बड़े बदलाव किए गए थे, ताकि अगले घरेलू मुकाबलों में सुधार दिखे। हालांकि, नए चेहरे शामिल होने के बावजूद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नतीजा लगभग वैसा ही रहा जैसा न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ था। टीम को एक बार फिर 2-0 से हार का सामना करना पड़ा, जिससे टेस्ट प्रदर्शन पर गंभीर सवाल उठ गए हैं।