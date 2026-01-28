टी-20 विश्व कप के इतिहास में भारतीय क्रिकेट टीम का कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

टी-20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है, जिसमें कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी। भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले आगामी संस्करण में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम खेलेगी। भारत ने अब तक 2 बार ये प्रतिष्ठित खिताब जीता है और सूर्यकुमार के नेतृत्व में घरेलू परिस्थितियों में टीम तीसरी बार विजेता बननी चाहेगी। इस बीच टी-20 विश्व कप के इतिहास में भारत के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

खिताब 2007 और 2024 में भारत ने जीता खिताब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2007 में टी-20 विश्व कप पर कब्जा जमाया था। इसके बाद रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम 2024 में दूसरी बार विजेता बनी थी। इसके अलावा भारतीय टीम 2014 के संस्करण में उपविजेता रही थी। भारत के अलावा इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ने 2-2 बार इस प्रतिष्ठित खिताब को अपने नाम किया है। इनके अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया 1-1 बार विजेता बनी है।

मैच टी-20 विश्व कप में सर्वाधिक मैच जीतने वाली टीम है भारत क्रिकइंफो के मुताबिक, टी-20 विश्व कप में भारतीय टीम ने सभी संस्करणों (2007-2024) में कुल 52 मैच खेले हैं, जिसमें से 35 में टीम जीती और 15 में हार झेली है। इसके अलावा 1 मैच बेनतीजा और 1 मैच टाई रहा है। भारतीय टीम का सर्वोच्च टीम स्कोर 218 रन रहा है और सबसे कम स्कोर 79 है। टी-20 विश्व कप में भारत फिलहाल सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम है।

रन इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए सर्वाधिक रन टी-20 विश्व कप में विराट कोहली ने 35 मैच की 33 पारियों में 58.72 की औसत और 128.81 की स्ट्राइक रेट से 1,292 रन बनाए थे। रोहित शर्मा ने इस टूर्नामेंट में 47 मैचों की 44 पारियों में 34.85 की औसत और 133.04 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,220 रन बनाए हैं। युवराज ने टी-20 विश्व कप (2007-2016) के इतिहास में कुल 31 मैच खेले, जिसमें 23.72 की औसत और 128.91 की स्ट्राइक रेट के साथ 593 रन बनाए थे।

जानकारी टी-20 विश्व कप में शतक जड़ने वाले इकलौते भारतीय हैं सुरेश रैना टी-20 विश्व कप के इतिहास में शतक लगाने वाले इकलौते भारतीय सुरेश रैना हैं। उन्होंने 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 60 गेंदों में 101 रन बनाए थे, जिसमें 9 चौके और 5 छक्के लगाए थे।