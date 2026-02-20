टी-20 विश्व कप में सूर्यकुमार यादव का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन?

आंकड़े दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अच्छे हैं सूर्यकुमार के आंकड़े सूर्यकुमार ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2022 में खेला था। इस टीम के खिलाफ भारतीय कप्तान ने अब तक 15 मैचों की 14 पारियों में 31.23 की औसत के साथ 406 रन बनाए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनकी स्ट्राइक रेट 156.15 की रही है। उनके बल्ले से 1 शतक और 4 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 100 रन रहा है।

टी-20 विश्व कप टी-20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सूर्यकुमार का प्रदर्शन टी-20 विश्व कप में सूर्यकुमार ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 पारियों में 35.5 की औसत और 161.36 की स्ट्राइक रेट के साथ 71 रन बनाए हैं। टी-20 विश्व कप 2022 में उन्होंने प्रोटियाज टीम के खिलाफ 40 गेंदों में 68 रन की पारी खेली थी। उस मैच में भारत को हार मिली थी। टी-20 विश्व कप 2024 के फाइनल में उन्होंने 3 रन बनाए थे। भारतीय टीम ने खिताबी मैच को जीता था।

आंकड़े टी-20 विश्व कप में सूर्यकुमार के आंकड़े सूर्यकुमार ने पहली बार टी-20 विश्व कप 2021 में हिस्सा लिया था। उन्होंने अपने 4 संस्करणों (2021-26) में अब तक कुल 22 मैच खेले हैं, जिसकी 21 पारियों में 42.80 की औसत और 152.49 की स्ट्राइक रेट के साथ 642 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 6 अर्धशतक अपने नाम किए और उनका सर्वोच्च स्कोर 84* रन रहा है। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 61 चौके और 27 छक्के अपने नाम किए।

