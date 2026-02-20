LOADING...
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे सूर्यकुमार (तस्वीर: एक्स/@ICC)

टी-20 विश्व कप में सूर्यकुमार यादव का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन?

लेखन अंकित पसबोला
Feb 20, 2026
06:00 pm
क्या है खबर?

टी-20 विश्व कप 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम अपने ग्रुप स्टेज में अजेय रही थी। ग्रुप-A में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम ने अपने शुरुआती 4 मैच जीते थे और अब भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम से सुपर-8 मुकाबले में होगा। यह मैच 22 फरवरी को होगा। भारतीय टीम अपने कप्तान सूर्यकुमार से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। इस बीच उनके दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ प्रदर्शन के बारे में जानते हैं।

आंकड़े 

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अच्छे हैं सूर्यकुमार के आंकड़े 

सूर्यकुमार ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2022 में खेला था। इस टीम के खिलाफ भारतीय कप्तान ने अब तक 15 मैचों की 14 पारियों में 31.23 की औसत के साथ 406 रन बनाए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनकी स्ट्राइक रेट 156.15 की रही है। उनके बल्ले से 1 शतक और 4 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 100 रन रहा है।

टी-20 विश्व कप 

टी-20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सूर्यकुमार का प्रदर्शन 

टी-20 विश्व कप में सूर्यकुमार ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 पारियों में 35.5 की औसत और 161.36 की स्ट्राइक रेट के साथ 71 रन बनाए हैं। टी-20 विश्व कप 2022 में उन्होंने प्रोटियाज टीम के खिलाफ 40 गेंदों में 68 रन की पारी खेली थी। उस मैच में भारत को हार मिली थी। टी-20 विश्व कप 2024 के फाइनल में उन्होंने 3 रन बनाए थे। भारतीय टीम ने खिताबी मैच को जीता था।

आंकड़े 

टी-20 विश्व कप में सूर्यकुमार के आंकड़े 

सूर्यकुमार ने पहली बार टी-20 विश्व कप 2021 में हिस्सा लिया था। उन्होंने अपने 4 संस्करणों (2021-26) में अब तक कुल 22 मैच खेले हैं, जिसकी 21 पारियों में 42.80 की औसत और 152.49 की स्ट्राइक रेट के साथ 642 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 6 अर्धशतक अपने नाम किए और उनका सर्वोच्च स्कोर 84* रन रहा है। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 61 चौके और 27 छक्के अपने नाम किए।

करियर 

शानदार चल रहा है सूर्यकुमार का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर

सूर्यकुमार ने साल 2021 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। वह अब तक 108 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, जिसकी 102 पारियों में 37.55 की औसत और 163.69 की स्ट्राइक रेट से 3,192 रन अपने नाम कर चुके हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 117 रन का रहा है। वह 4 शतक के अलावा 25 अर्धशतक भी अपने नाम कर चुके हैं। वह भारत से तीसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

