स्मृति मंधाना का टी-20 विश्व कप में कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

महिलाओं के टी-20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 12 जून से होनी है। इंग्लैंड में होने वाले आगामी संस्करण में भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच से करेगी। भारत की प्रमुख बल्लेबाज और उपकप्तान स्मृति मंधाना इस टूर्नामेंट में कमाल का प्रदर्शन करना चाहेगी। उनके ऊपर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होगी। इस बीच मंधाना के टी-20 विश्व कप में किए प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

आंकड़े टी-20 विश्व कप में निराशाजनक रहे हैं मंधाना के आंकड़े मंधाना ने इस टूर्नामेंट के कुल 6 संस्करणों (2014-2024) में हिस्सा लिया है। इस बीच उन्होंने 25 मैचों में 21.83 की औसत और 114.41 की स्ट्राइक रेट से 524 रन बनाए हैं। उन्होंने 87 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 4 अर्धशतक लगाए हैं। वह एक पारी में शून्य पर भी आउट हुई है। टी-20 विश्व कप के सभी संस्करणों को मिलाकर उन्होंने कुल 65 चौके और 11 छक्के लगाए हैं।

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2024 पिछले संस्करण में भी मंधाना ने किया था निराश मंधाना ने टी-20 विश्व कप 2024 में 4 पारियों में 18.75 की औसत और 94.93 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 75 रन बनाए थे। उन्होंने न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 12 रन बनाए थे। इसके बाद पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के विरुद्ध वह सिर्फ 7 रन ही बना सकी थी। श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ उन्होंने 50 रन की पारी खेली थी। आखिर में ऑस्ट्रलिया के विरुद्ध वह सिर्फ 6 रन ही बना सकी थी।

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