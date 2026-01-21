शुभमन गिल का प्रथम श्रेणी क्रिकेट में कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

भारत के टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल अब रणजी ट्रॉफी 2025-26 के दूसरे चरण में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ संपन्न हुई वनडे सीरीज के आखिरी मैच में खेलने के बाद राजकोट के लिए रवाना हो गए थे। उनकी घरेलू टीम पंजाब को 22 जनवरी से सौराष्ट्र क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में हिस्सा लेना है। इस बीच गिल के प्रथम श्रेणी के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

आंकड़े शानदार चल रहा है गिल का प्रथम श्रेणी करियर गिल ने अपने अब तक के प्रथम श्रेणी करियर में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। क्रिकइंफो के अनुसार, 69 प्रथम श्रेणी मैच खेलने के बाद गिल ने 50.79 की शानदार औसत से 5,537 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 19 शतक और 20 अर्धशतक अपने नाम किए हैं। प्रथम श्रेणी करियर में उनका सर्वोच्च स्कोर 269 रन रहा है, जो उन्होंने 2025 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ एजबेस्टन टेस्ट में बनाया था।

करियर ऐसा है गिल का टेस्ट करियर गिल ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 40 मुकाबले खेले हैं और इसकी 73 पारियों में 43.07 की औसत के साथ 2,843 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 10 शतक के अलावा 8 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 269 रन का रहा है। वह अपने टेस्ट करियर में 5 बार बिना खाता खोले भी पवेलियन लौटे हैं।

Advertisement

रणजी आखिरी बार रणजी ट्रॉफी में कब खेले थे गिल? गिल ने इस सीजन में अब तक कोई रणजी ट्रॉफी मैच नहीं खेला। वह पिछली बार पिछले सीजन में कर्नाटक के खिलाफ खेलते दिखे थे। कर्नाटक के विरुद्ध हुए मैच की दूसरी पारी में उन्होंने शतक (102) लगाया था। उनकी शतकीय पारी के बावजूद पंजाब को उस मैच में हार का सामना करना पड़ा था। वह पहली पारी में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके थे और सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए थे।

Advertisement