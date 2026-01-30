टी-20 विश्व कप में मिचेल मार्श का कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 

टी-20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की कप्तानी मिचेल मार्श करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक एक खिताब जीता है और ऐसे में मार्श अपनी टीम को दूसरी बार विजेता बनाने की कोशिश करेंगे। उनकी बल्लेबाजी पर सबकी नजरें रहेंगी। इस बीच मार्श के टी-20 विश्व कप में किए गए प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

आंकड़े टी-20 विश्व कप में मार्श का प्रदर्शन क्रिकइंफो के अनुसार, मार्श पहले 2016, 2021, 2022 और 2024 के टी-20 विश्व कप में खेल चुके हैं। उन्होंने इन टूर्नामेंट में 19 मैच खेले हैं, जिसमें 29.73 की औसत से 446 रन बनाए हैं। इस बीच उनका स्ट्राइक रेट 130.02 है और इसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं। मार्श ने 2024 के टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की थी, जहां उनकी टीम सुपर-8 स्टेज में बाहर हो गई थी।

2021 विश्व कप की खिताबी जीत में मार्श ने किया था कमाल ऑस्ट्रेलिया ने अपना एकमात्र टी-20 विश्व कप खिताब 2021 में जीता था, जो UAE में खेला गया था। मार्श टीम की सफलता के नायक रहे थे। उन्होंने 5 पारियों में 61.66 की शानदार औसत और 146.82 की स्ट्राइक रेट से 185 रन बनाए थे। उन्होंने 2 अर्धशतक भी लगाए थे। वह ऑस्ट्रेलिया की ओर से दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। उनसे ज्यादा रन डेविड वार्नर (289) ने बनाए थे।

2021 फाइनल में खेली थी मैच जिताऊ पारी 2021 के टी-20 विश्व कप फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 173 रनों का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को डेविड वार्नर और मार्श ने अच्छी शुरुआत दिलाई थी। वार्नर 50 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं मार्श 50 गेंदों पर 77 रन बनाकर नाबाद रहे थे। मार्श ने अपनी पारी में 6 चौके और 4 छक्के छक्के लगाए थे। मार्श का 77* रन का स्कोर टी-20 विश्व कप फाइनल में संयुक्त रूप से चौथा सबसे बड़ा स्कोर है।

आंकड़े ऐसा है मार्श का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर मार्श ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना पहला मैच दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2011 में खेला था। उन्होंने अब तक 81 मैच खेले हैं, जिसकी 76 पारियों में 33.06 की औसत और 139.79 की स्ट्राइक रेट से 2,083 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने एक शतक के अलावा 11 अर्धशतक भी जड़े हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 25 पारियों 22.76 की औसत से 17 विकेट भी अपने नाम किए हैं।