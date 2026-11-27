मैच जीतने के मामले में रोहित IPL इतिहास के दूसरे सबसे सफल कप्तान हैं।

उन्होंने MI के लिए पहली बार साल 2013 में कप्तानी की थी। आखिरी बार वह 2023 सीजन में कप्तानी करते हुए नजर आए थे।

IPL में उन्होंने 158 मैचों में MI की कमान संभाली, जिसमें से 87 मैच में टीम जीती और 67 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

इस बीच 4 मैच टाई रहे हैं। उनकी जीत का प्रतिशत 55.06 का रहा है।