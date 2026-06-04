सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम का टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कैसा रहा है प्रदर्शन?

कप्तानी सूर्यकुमार ने 52 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में की कप्तानी क्रिकइंफो के मुताबिक, सूर्यकुमार ने 52 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों (2023-2026) में भारत की कप्तानी की, जिसमें से 40 में टीम को जीत मिली और 8 में हार का सामना किया। इस बीच 2 मैच टाई और 2 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं। सूर्यकुमार से ज्यादा मैचों में कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी (72) और रोहित शर्मा (62) ने की है। बता दें कि रोहित की कप्तानी को छोड़ने के बाद सूर्यकुमार को नियमित कप्तान नियुक्त किया गया था।

टी-20 विश्व कप भारत को खिताब जिताने वाले तीसरे कप्तान बने थे सूर्यकुमार सूर्यकुमार की कप्तानी में भारत ने टी-20 विश्व कप 2026 जीता था। फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था। वह भारत को यह प्रतिष्ठित खिताब दिलाने वाले सिर्फ तीसरे कप्तान बने थे। धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 में पहला टी-20 विश्व कप जीता था। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 रन से हराया था। इसके बाद 2024 के फाइनल में रोहित की कप्तानी वाली टीम ने दक्षिण अफ्रीका को शिकस्त दी थी।

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आंकड़े बतौर कप्तान सूर्यकुमार के बल्लेबाजी के आंकड़े सूर्यकुमार का कप्तानी करते हुए प्रदर्शन में गिरावट आई है। उन्होंने बतौर कप्तान 49 पारियों में 28.65 की औसत और 154.96 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,232 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने एक शतक और 8 अर्धशतक लगाए। बिना कप्तानी के सूर्यकुमार ने 58 पारियों में 43.40 की औसत और 168.17 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,040 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 3 शतक और 17 अर्धशतक लगाए।

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