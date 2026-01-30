टी-20 विश्व कप में कैसा रहा है अर्शदीप सिंह का प्रदर्शन? आंकड़ों के साथ जानिए

भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में टी-20 विश्व कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होने जा रहा है। साल 2024 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर विजेता जीतने वाली भारतीय टीम अपना खिताब बरकरार रखने की कोशिश करेगी। इसमें तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 टी-20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया था। ऐसे में आइए आंकड़ों के साथ उनके टी-20 विश्व कप में प्रदर्शन पर नजर डालते हैं।

विकेट टी-20 विश्व कप में भारत के लिए दूसरे सर्वाधिक विकेट ESPNक्रिकइंफो के अनुसार, अर्शदीप टी-20 विश्व कप में भारत के दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 14 मैचों में 13.74 की औसत से 27 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 7.42 है। वह इस मामले में केवल रविचंद्रन अश्विन (32) से पीछे हैं। जसप्रीत बुमराह 26 विकेटों के साथ तीसरे स्थान पर है। बता दें कि अर्शदीप ने टी-20 विश्व कप 2022 और 2024 में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था।

जानकारी टूर्नामेंट में 5वीं सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी औसत अर्शदीप की औसत 13.74 है, जो 25 टी-20 विश्व कप विकेट लेने वाले गेंदबाजों में 5वीं सर्वश्रेष्ठ है। वह दक्षिण अफ्रीका के एनरिक नोर्खिया (11.4), श्रीलंका के वनिंदु हसरंगा (11.72), न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट (12.5) और ऑस्ट्रेलिया के एडम जैम्पा (13.69) से पीछे हैं।

रिकॉर्ड अर्शदीप के नाम है एक टी-20 विश्व कप संस्करण में संयुक्त सर्वाधिक विकेट 2024 में भारत को खिताब दिलाने में अर्शदीप की अहम भूमिका रही। उन्होंने 8 मैचों में 12.64 की औसत और 7.16 की इकॉनमी से 17 विकेट लिए थे। वह अफगानिस्तान के फजलहक फारूकी (9.41 की औसत से 17 विकेट) के साथ संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। किसी भी गेंदबाज ने टी-20 विश्व कप में इतने विकेट नहीं लिए हैं। सूची में श्रीलंका के हसरंगा दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 2021 संस्करण में 16 विकेट लिए थे।

प्रदर्शन टी-20 विश्व कप मैच में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टी-20 विश्व कप 2024 में USA क्रिकेट टीम के खिलाफ अर्शदीप का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने अपने 4 ओवरों में 9 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे। यह टी-20 विश्व कप में किसी भारतीय गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन हैं। उन्होंने अश्विन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिन्होंने 2014 संस्करण में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4/11 के आंकड़े दर्ज किए थे। उस मैच में अर्शदीप टी-20 विश्व कप की पहली ही गेंद पर विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने थे।