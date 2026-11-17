महेंद्र सिंह धोनी का IPL में बतौर कप्तान शानदार रहा है प्रदर्शन

महेंद्र सिंह धोनी का IPL में बतौर कप्तान कैसा रहा प्रदर्शन? दर्ज हैं कई बड़े रिकॉर्ड्स

लेखन भारत शर्मा 04:50 pm Nov 17, 202604:50 pm

क्या है खबर?

महेंद्र सिंह धोनी ने सक्रिय खिलाड़ी के रूप में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) को अलविदा कहकर चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के टीम मेंटर की भूमिका संभाली है। धोनी ने लीग में कप्तानी के ऐसे मानक स्थापित किए हैं, जिनके आसपास भी कोई दूसरा कप्तान नहीं ठहरता। 2008 में पहले सीजन से लेकर 2025 तक धोनी ने IPL में सर्वाधिक 235 मैचों में कप्तानी की और 136 जीत दर्ज की है। ऐसे में आइए बतौर कप्तान उनके प्रदर्शन पर नजर डालते हैं।