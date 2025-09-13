टी-20: इंग्लैंड के लिए इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं सबसे तेज शतक, जानिए शीर्ष पर कौन

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। यहां कई ऐसे धुरंधर रहे हैं, जिन्होंने कुछ ही गेंदों में शतक ठोककर इतिहास रचा है। तूफानी स्ट्राइक रेट, चौकों-छक्कों की बरसात और गेंदबाजों पर लगातार दबाव डालना इन बल्लेबाजों की पहचान है। इंग्लैंड बल्लेबाज अपने आक्रामक अंदाज से दर्शकों को रोमांचित करते रहे हैं। ऐसे में आइए इंग्लैंड के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 फिलिप सॉल्ट (39 गेंद बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2025) मैनचेस्टर में इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ महज 39 गेंदों में शतक जड़ दिया। इसी के साथ वह इस सूची में पहले स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने पहले विकेट के लिए जोस बटलर के साथ 126 रनों की साझेदारी की और सिर्फ 19 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। सॉल्ट ने 60 गेंदों पर नाबाद 141 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और 8 छक्के शामिल थे। उनकी स्ट्राइक रेट 235 की रही।

#2 लियाम लिविंगस्टोन (42 गेंद बनाम पाकिस्तान, 2021) लियाम लिविंगस्टोन अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं और वह इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 2021 में नॉटिंघम में पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 42 गेंदों में ऐतिहासिक शतक जड़ा था। 233 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड 48/3 पर संघर्ष कर रहा था, तभी लिविंगस्टोन ने मोर्चा संभाला। हालांकि, टीम 31 रन से हार गई, लेकिन उन्होंने 43 गेंदों पर 101 रन ठोककर 9 छक्के और 6 चौकों की बरसात कर सबको चौंका दिया।

#3 डेविड मलान (48 गेंद बनाम न्यूजीलैंड, 2019), फिलिप सॉल्ट (48 गेंद बनाम वेस्टइंडीज, 2023) डेविड मलान और सॉल्ट संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। दोनों ने 48-48 गेंदों पर शतक जड़े हैं। मलान ने ये पारी 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ नेपियर में खेली थी। सॉल्ट के बल्ले से ये पारी 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ तारूबा में निकली थी। दोनों मुकाबलों में इंग्लैंड की टीम ने जीत दर्ज की थी। सॉल्ट ने 57 गेंदों में 119 रन की पारी खेली थी। मलान के बल्ले से 51 गेंदों में 103* रन निकले थे।