WPL इतिहास में पावरप्ले में बनाए गए सबसे बड़े स्कोर, शीर्ष पर है यह टीम

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के 5वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने यूपी वारियर्स (UPW) को 9 विकेट से हरा दिया। RCB ने 144 रन के लक्ष्य को 12.1 ओवर में ही हासिल कर लिया। RCB ने पावरप्ले (पहले 6 ओवर) में बिना किसी नुकसान के 78 रन जोड़े। यह WPL इतिहास में पावरप्ले में बनाया तीसरा सर्वोच्च् टीम स्कोर रहा। ऐसे आइए WPL इतिहास में पावरप्ले में बनाए गए सबसे बड़े टीम स्कोर पर नजर डालते हैं।

#1 DC - 87 रन बनाम GG, 2023 WPL इतिहास में पावरप्ले में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड दिल्ली कैपिटल्स (DC) के नाम दर्ज है। उसने साल 2023 में गुजरात जायंट्स (GG) के खिलाफ पावरप्ले में बिना किसी नुकसान के 87 रन बनाए थे। उस दौरान सफाली वर्मा ने 23 गेंदों में नाबाद 62 रन बनाए और उनकी सलामी साझेदार मेग लैनिंग 13 गेंदों में 16 रन बनाकर नाबाद रही। इसके चलते DC ने 106 रन के लक्ष्य को 7.1 ओवर में ही हासिल कर लिया था।

#2 GG - 80 रन बनाम DC, 2026 इस सूची में दूसरे नंबर पर GG की टीम है। उसने WPL 2026 के चौथे मैच में DC के खिलाफ बिना किसी नुकसान के 80 रन बनाए थे। सलामी बल्लेबाज सोफी डिवाइन ने 27 गेंदों में नाबाद 65 रन बनाए और उनकी सलामी साझेदार बेथ मूनी 10 गेंदों में 13 रन बनाकर नाबाद रही। इसके चलते GG की टीम अपनी पारी में 209 रन का बड़ा स्कोर बनाने में सफल रही और बाद में 4 रन से जीत दर्ज की।

#3 RCB - 78 रन बनाम UPW, 2026 सूची में तीसरे नंबर पर RCB की टीम है। उसने WPL 2026 के 5वें मैच में UPW के खिलाफ पावरप्ले में बिना किसी नुकसान के 78 रन बनाए। इस दौरान सलामी बल्लेबाज ग्रेस हैरिस ने 24 गेंदों में नाबाद 55 रन बनाए और उनकी सलामी साझेदार स्मृति मंधाना 13 गेंदों में 19 रन बनाकर नाबाद रही। इसके चलते RCB की टीम ने 144 रन के स्कोर को महज 12.1 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया।

