IPL 2026: नीलामी से पहले दीपक हूडा संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन वाले गेंदबाजों की सूची में शामिल

भारतीय टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी दीपक हूडा संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन वाले गेंदबाजों की सूची में बने हुए हैं। 30 वर्षीय खिलाड़ी जो घरेलू क्रिकेट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, पिछले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) संस्करण की तरह इस बार भी संदिग्ध श्रेणी में हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI ) ने 13 दिसंबर को IPL टीमों को हूडा के गेंदबाजी एक्शन को लेकर औपचारिक जानकारी दी। यह सूचना 16 दिसंबर को होने वाली IPL नीलामी के कारण दी गई है।

गेंदबाजी पिछले संस्करण चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम का हिस्सा थे हूडा पार्ट-टाइम ऑफ स्पिन गेंदबाजी करने वाले हूडा ने पिछले IPL संस्करण में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) की ओर से 7 मुकाबले खेले थे, लेकिन इनमें उन्होंने गेंदबाजी नहीं की थी। हालांकि, इसके बाद BCCI की घरेलू प्रतियोगिताओं में उन्होंने कुल 6 ओवर डाले हैं, जिसमें रणजी ट्रॉफी में एक और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 5 ओवर शामिल हैं। आखिरी बार हूडा 8 दिसंबर को राजस्थान और झारखंड के मुकाबले में गेंदबाजी करते नजर आए थे।

विकेट हूडा की बेस प्राइस है 75 लाख रुपये अगर हूडा का गेंदबाजी एक्शन एक बार फिर संदिग्ध पाया गया तो उन्हें IPL में गेंदबाजी से प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। अहमदाबाद में खेले गए उस मुकाबले में हूडा ने 3 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट लिए थे। अबू धाबी में होने वाली नीलामी में वे ऑलराउंडर कैटेगरी में शामिल हैं। उनका बेस प्राइस 75 लाख रुपये रखा गया है। इस श्रेणी में वेंकटेश अय्यर, वानिंदु हसरंगा और रचिन रविंद्र जैसे खिलाड़ी भी मौजूद हैं।

Advertisement

एक्शन इन खिलाड़ियों की गेंदबाजी भी है संदिग्ध संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन वाले खिलाड़ियों की सूची में हूडा के अलावा जम्मू-कश्मीर के बाएं हाथ के स्पिनर आबिद मुश्ताक का नाम भी शामिल है। 29 वर्षीय आबिद का बेस प्राइस 30 लाख रुपये रखा गया है। वहीं, कर्नाटक के ऑफ स्पिनर केएल श्रीजित IPL में गेंदबाजी से प्रतिबंधित हैं और पिछले संस्करण से ही बैन झेल रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ऋषभ चौहान भी प्रतिबंधित खिलाड़ियों की सूची में शामिल हैं।

Advertisement