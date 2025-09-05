इन बल्लेबाजों ने पहली 5 वनडे पारियों के बाद बनाए हैं सर्वाधिक रन, जानिए आंकड़े

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्जके ने गुरुवार (4 सिबंबर) को इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 85 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। यह उनके वनडे करियर का लगातार 5वां 50+ स्कोर रहा। वह पहली 5 वनडे परियों में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। आइए पहली 5 वनडे पारियों में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 मैथ्यू ब्रीट्जके - 463 रन इस विशिष्ट सूची में शीर्ष पर मौजूद ब्रीट्जके ने फरवरी 2025 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था। उन्होंने डेब्यू मैच में 150 रनों की शानदार पारी खेली, जो पहले मैच में बनाया गया सर्वोच्च स्कोर है। इस युवा क्रिकेटर के अगले स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ 83, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 57 और 77, और इंग्लैंड के खिलाफ 85 रन हैं। अब तक उन्होंने 5 वनडे मैचों में 92.60 की औसत से कुल 463 रन बना लिए हैं।

#2 टॉम कूपर - 374 रन इस सूची में दूसरा नाम नीदरलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज टॉम कूपर का है। उन्होंने पहले 5 वनडे मैचों में चार बार 50 से ज्यादा के स्कोर के साथ कुल 374 रन अपने नाम किए थे। कूपर ने अपने डेब्यू मैच में स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 80* रन बनाए थे। इसके बाद उन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ 87, केन्या क्रिकेट टीम के खिलाफ 67, कनाडा क्रिकेट टीम के खिलाफ 39 और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ 101 रन बनाए थे।

#3 एलन लंब - 328 रन इस सूची में तीसरे नंबर पर इंग्लैंड के बल्लेबाज एलन लंब हैं। उन्हाेंने वनडे करियर की पहली 5 पारियों में कुल 328 रन अपने नाम किए थे। उन्होंने अपने पहले मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ 35* रन बनाए और फिर उसी टीम के खिलाफ 99 रन बनाए। इस बल्लेबाज के अगले 2 वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ 118 और 27 रन के स्कोर किए थे। लंब ने अपने 5वें वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 49 रन बनाए थे।